Стримують росіян: 72 бригаду не відводять на ротацію після виходу з Вугледару, — ЗМІ

Підрозділи, які зазнали значних втрат, відвели від лінії фронту. Решта залишається обороняти напрямок, розповіли військові.

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Після виходу з вже зайнятого російськими військами Вугледару у Донецькій області 72 окрема бригада ім. Чорних Запорожців продовжує утримувати оборону поблизу окупованого міста. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на двох неназваних військовослужбовців підрозділу.

Один з них розповів, що окремі батальйони, які раніше зазнали значних втрат під час боїв, перебуватимуть на "відтяжці", за 10-15 км від лінії фронту.

"За цей час їх планують доукомплектувати", — сказав військовий, додавши, що решта підрозділів триматимуть оборону на цьому напрямку.

Інший військовий розповів, що його бригада, яка з серпня 2022 року не була на ротації, залишається на тому ж напрямку через відсутність заміни.

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У пресслужбі 72 ОМБр прокоментували, що у "зв'язку із важкою ситуацією на напрямку, робота з медіа на паузі". Водночас у коментарі "Громадському" пресофіцер бригади Арсеній Приліпка сказав, що бійці 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців після виходу з міста Вугледар відійшли на новий рубіж оборони та зайняли позиції для продовження стримування ворога.

У Генштабі "Суспільному" повідомили, що наразі не коментують події, які відбуваються на вугледарському напрямку, оскільки розголошення цієї інформації може призвести до обізнаності ворога.

Ситуація на фронті

Як йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, наразі найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Загалом від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Ситуація біля Вугледару Фото: deepstatemap.live

На Покровському напрямку від початку цієї доби загарбник атакував 14 разів у районах Миколаївки, Селідового та Лисівки. Сили оборони відбили 13 наступальних дій, одне боєзіткнення ще продовжується.

Нагадаємо, Збройні сили України відійшли з Вугледару після двох років оборони, зокрема, через те, що підрозділам, які там перебували, не вистачало бійців та боєприпасів. Про це на умовах анонімності розповів один із військових.