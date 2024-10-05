Загибель командира бригади ТрО Ігоря Гриба: командування проводить службове розслідування

Ігор Гриб був відданий військовій справі та піклувався про особовий склад, підкреслили в 123 ОБрТрО. Керівництво бригади та Командування має розібратися в обставинах, що склалися.

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У 123 бригаді територіальної оборони проводять службове розслідування обставин загибелі командира 186 батальйону, підполковника Ігоря Гриба. Про це інформує 123 ОБрТрО.

Як йдеться у повідомлені бригади, Ігор Гриб був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу.

"Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування", — інформують у військовому підрозділі.

Також наголошується, що керівництву бригади та Командуванню потрібно дати час розібратися в обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань.

"Суспільне" інформує, посилаючись на внутрішнє зведення по фронту, яке має у своєму розпорядженні, що попередньою причиною смерті військового, батальйон якого виконував бойові завдання на Вугледарському напрямку, визначили самогубство на командно-спостережному пункті.

Військові бригади розповідають, що одним з останніх розпоряджень комбата було тримати бойові позиції двома розрахунками, які мусили перебувати там постійно.

"Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити", — пригадує один з бійців, який був прикомандирований до батальйону Ігоря Гриба.

На обмірковування цього рішення командир дав ніч й вранці дехто вирішив самовільно залишити частину, а дехто поїхав далі, сподіваючись, що можливо бригаду відведуть.

"За декілька днів ми дізналися про самогубство", — додав він.

Інший боєць, який служив у прямому підпорядкуванні Гриба, зазначив, що той був дуже гарним комбатом, за яким йшли у бій, цілком довіряючи.

"Ця ситуація змінила настрій і дух цілого батальйону", — розповів військовий.

Як інформує видання Гард.City, Ігор Гриб народився 1 вересня 1991 року у Кривому Озері у Первомайському районі Миколаївської області. У 2014 році пішов служити за контрактом, пройшовши усі командирські ланки: від командира взводу до начальника штабу механізованого батальйону. Брав участь у боях за Савур-Могилу, Іловайська, Маріївку, Красногорівки, за що має чисельні державні відзнаки та нагороди. У 2021 році очолив Первомайський батальйон ТРО, який воював на території Миколаївщини, Херсонщини, Донеччини.

У Ігоря залишилися батьки, сестри, дружина та маленька донечка.

Поховали Ігоря Гриба на його батьківщині, в смт Криве Озеро.

Нагадаємо, що після виходу з вже зайнятого російськими військами Вугледару у Донецькій області 72 окрема бригада ім. Чорних Запорожців продовжує утримувати оборону поблизу окупованого міста.

Збройні сили України відійшли з Вугледару після двох років оборони, зокрема, через те, що підрозділам, які там перебували, не вистачало бійців та боєприпасів. Про це на умовах анонімності розповів один із військових.