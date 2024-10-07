Канадские подлодки Shawinigan и Charlottetown следят за подлодкой РФ (фото)

В техническом отношении фрегат HMCS Charlottetown оснащен передовыми гидроакустическими системами и оружием, имеющим решающее значение для отслеживания подводных лодок.

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Канадские корабли Shawinigan и Charlottetown активно отслеживают деятельность российских ВМС — подводной лодки и нескольких надводных кораблей в разных морских зонах. Об этом пишет Army Recognition.

HMCS Charlottetown (по названию одноименного города Шарлоттаун) — один из двенадцати фрегатов класса Halifax, предназначенных для многоцелевых операций, в особенности в противолодочной войне. В техническом отношении фрегат оснащен передовыми гидроакустическими системами и оружием, которые имеют решающее значение для отслеживания подводных лодок, таких как российские субмарины класса Kilo. В Charlottetown используется гидролокатор SQS-510, установленный на корпусе, и канадская буксируемая система гидролокации SQR-501 CANTASS.

Фрегат королевского канадского флота класса Halifax HMCS Charlottetown и российские субмарины класса Kilo Фото: Army Recognition

Обе системы позволяют осуществлять пассивное обнаружение подводных угроз на значительном расстоянии. Корабль также оснащен буксируемым сонаром AN/SQR-19, что повышает его возможности находить низкочастотный шум подводных лодок.

Эти системы укомплектованы противолодочной ракетой RUM-139 VL ASROC, которая доставляет легкую торпеду к месту нахождения целевой подводной лодки. Корабль также может использовать торпеды Mk 46, выпущенные из его двух торпедных установок Mark 32 Mod 9.

Важнейшим преимуществом считается вертолет CH-148 Cyclone, работающий с палубы фрегата, что расширяет его противолодочный диапазон за счет развертывания гидроакустических буев и собственного погружного сонара.

Напомним, что 4 октября сообщалось, что в Британии спустили на воду атомную субмарину Agamemnon.

Ранее появилась информация о том, что недалеко от Ухани затонула атомная подлодка, а Китай попытался аварию скрыть.