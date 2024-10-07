Канадські субмарини Shawinigan і Charlottetown стежать за підводним човном РФ (фото)

З технічного погляду фрегат HMCS Charlottetown оснащений передовими гідроакустичними системами та зброєю, що має вирішальне значення для відстеження підводних човнів.

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Канадські кораблі Shawinigan і Charlottetown активно відстежують діяльність російських ВМС — підводного човна і кількох надводних кораблів у різних морських зонах. Про це пише Army Recognition.

HMCS Charlottetown (за назвою однойменного міста Шарлоттаун) — один із дванадцяти фрегатів класу Halifax, призначених для багатоцільових операцій, особливо у протичовновій війні. У технічному плані фрегат оснащено передовими гідроакустичними системами й зброєю, які мають вирішальне значення для відстеження підводних човнів, таких як російські субмарини класу Kilo. У Charlottetown використовується гідролокатор SQS-510, встановлений на корпусі, і канадська буксирована система гідролокації SQR-501 CANTASS.

Фрегат королівського канадського флоту класу Halifax HMCS Charlottetown і російські субмарини класу Kilo Фото: Army Recognition

Обидві системи дозволяють здійснювати пасивне виявлення підводних загроз на значній відстані. Корабель також оснащений буксированим сонаром AN/SQR-19, що підвищує його можливості знаходити низькочастотний шум підводних човнів.

Ці системи укомплектовані протичовновою ракетою RUM-139 VL ASROC, яка доставляє легку торпеду до місця розташування цільового підводного човна. Корабель також може використовувати торпеди Mk 46, випущені з його двох торпедних установок Mark 32 Mod 9.

Найважливішою перевагою вважається гелікоптер CH-148 Cyclone, який працює з палуби фрегата, що розширює його протичовновий діапазон завдяки розгортанню гідроакустичних буїв і власного заглибного сонара.

Нагадаємо, що 4 жовтня повідомлялося, що в Британії спустили на воду атомну субмарину Agamemnon.

Раніше з'явилася інформація про те, що недалеко від Вуханя затонув атомний підводний човен, а Китай спробував аварію приховати.