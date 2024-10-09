Ситуация динамичная: ВС РФ зашли в Торецк по улице Центральная и дошли до шахты, — ОШБ "Лють"

Как рассказал спикер бригады Артем Джепко, если ВС РФ оккупируют Торецк, то под ударом окажется Славянско-Краматорская агломерация.

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Российские оккупанты зашли в Торецк по улице Центральная. Об этом в комментарии "Радио Свободе" рассказал спикер ОШБ "Лють" Артем Джепко.

По его словам, оккупанты смогли дойти до шахты "Центральная", однако ситуация в городе остается динамичной.

"Российские военные в городе, здесь глупо говорить другое, это действительно так", — сказал он.

Джепко также отметил, что бывало так, что в одном многоквартирном доме могли находиться россияне и украинцы.

"Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, на втором – россияне, и мы стараемся их выбить. Поэтому сложно говорить… не потому, что я не хочу сказать, а потому, что ситуация действительно достаточно динамичная", — отметил военный.

Он заявил, что могут быть такие 2-3 многоквартирных дома, которые россияне могут занять, а через час их оттуда выбивают.

Спикер заявил, что если ВС РФ оккупируют Торецк, то под ударом окажется Славянско-Краматорская агломерация.

"Константиновка будет простреливаться, Дружковка, Краматорск, Славянск. То есть силы РФ будут готовить, собственно, и по этим городам, поэтому мы это прекрасно понимаем и прилагаем усилия для того, чтобы этого не было", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что войска РФ активно штурмуют Торецк, а также какие перспективы у города. Торецкое направление в последние дни стало самым горячим на всем восточном фронте. В отличие от Угледара, россияне глубоко вклинились в Торецк по прямой и не заходят по флангам, но удерживать оборону от этого не легче. Фокус узнал, есть ли шанс сохранить город.