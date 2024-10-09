Ситуація динамічна: ЗС РФ зайшли в Торецьк вулицею Центральна і дійшли до шахти, — ОШБ "Лють"

Як розповів речник бригади Артем Джепко, якщо ЗС РФ окупують Торецьк, то під ударом опиниться Слов'янсько-Краматорська агломерація.

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Російські окупанти зайшли в Торецьк по вулиці Центральна. Про це в коментарі "Радіо Свободі" розповів речник ОШБ "Лють" Артем Джепко.

За його словами, окупанти змогли дійти до шахти "Центральна", проте ситуація в місті залишається динамічною.

"Російські військові в місті, тут нерозумно говорити інше, це дійсно так", — сказав він.

Джепко також зазначив, що бувало так, що в одному багатоквартирному будинку могли перебувати росіяни й українці.

"Бувало навіть таке, що в багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо, на другому — росіяни, і ми намагаємося їх вибити. Тому складно говорити... не тому, що я не хочу сказати, а тому, що ситуація дійсно досить динамічна", — зазначив військовий.

Він заявив, що можуть бути такі 2-3 багатоквартирні будинки, які росіяни можуть зайняти, а через годину їх звідти вибивають.

Спікер заявив, що якщо ЗС РФ окупують Торецьк, то під ударом опиниться Слов'янсько-Краматорська агломерація.

"Костянтинівка буде прострілюватися, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Тобто сили РФ будуть готувати, власне, і по цих містах, тому ми це прекрасно розуміємо і докладаємо зусиль для того, щоб цього не було", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що війська РФ активно штурмують Торецьк, а також які перспективи у міста. Торецький напрямок останніми днями став найгарячішим на всьому східному фронті. На відміну від Вугледара, росіяни глибоко вклинилися в Торецьк по прямій і не заходять по флангах, але утримувати оборону від цього не легше. Фокус дізнався, чи є шанс зберегти місто.