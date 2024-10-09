"Попутчик" истребителя Rafale: Франция начала разработку нового боевого дрона-невидимки

Беспилотный аппарат, который базируется на успехах программы nEUROn, будет оснащен передовыми технологиями стелс, автономными системами управления, в том числе с человеческим контролем.

Related video

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 7 октября анонсировал амбициозный проект по разработке нового боевого беспилотного летательного аппарата (UCAV), который дополнит будущий пилотируемый истребитель Rafale F5 в рамках модернизации французских ВВС к 2033 году. О новом проекте рассказали обозреватели The War Zone.

Решение было озвучено на праздновании 60-летия стратегических военно-воздушных сил Франции (FAS), прошедшем на авиабазе Сен-Дизье, где присутствовали ключевые фигуры оборонного сектора, включая начальника штаба FAS генерала Жерома Белланже, и Эрика Трапье, генерального директора Dassault Aviation — компании, возглавляющей разработку нового БПЛА.

Стратегическое значение нового беспилотника

Новый беспилотный стелс-аппарат станет важным элементом воздушного флота Франции, призванным дополнить возможности истребителя Rafale F5. В боевой конфигурации БПЛА будет работать в тесной интеграции с пилотируемыми машинами, предлагая расширенные возможности ведения боевых действий в сложных и быстро меняющихся условиях.

Ожидается, что новый стелс-беспилотник значительно повысит технологические и оперативные возможности ВВС Франции к 2033 году. Разработанный для совместной работы с истребителем Rafale F5, аппарат будет оснащен передовыми технологиями стелс, автономными системами управления (с человеческим контролем) и универсальными вариантами полезной нагрузки.

Проект нового БПЛА базируется на успехах программы nEUROn, европейского стелс-беспилотника, разработанного Dassault Aviation в сотрудничестве с партнерами. nEUROn совершил первый полет в 2012 году и с тех пор провел более 170 испытательных полетов, продемонстрировав способность оставаться незамеченным для современных систем ПВО. В ходе одного из тестов в 2016 году беспилотник успешно проник через оборону авианосца "Шарль де Голль", продемонстрировав свои уникальные стелс-возможности. Этот опыт ляжет в основу разработки нового UCAV, который будет нести ключевую роль в будущих совместных операциях.

Важно

"Вспышки огня" вместо "Шершней": почему Индии очень нужны истребители Dassault Rafale

Ранее сообщалось, что в США завершился третий этап испытания беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie Корпуса морской пехоты. В ходе тестовых запусков были проверены методы управления БПЛА и продемонстрирована успешная передача данных по военному тактическому протоколу связи Link-16.