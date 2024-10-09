"Попутник" винищувача Rafale: Франція почала розроблення нового бойового дрона-невидимки

Безпілотний апарат, який базується на успіхах програми nEUROn, буде оснащений передовими технологіями стелс, автономними системами управління, зокрема з людським контролем.

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 7 жовтня анонсував амбітний проєкт із розроблення нового бойового безпілотного літального апарата (UCAV), який доповнить майбутній пілотований винищувач Rafale F5 у межах модернізації французьких ВПС до 2033 року. Про новий проєкт розповіли оглядачі The War Zone.

Рішення було озвучено на святкуванні 60-річчя стратегічних військово-повітряних сил Франції (FAS), яке відбулося на авіабазі Сен-Дізьє, де були присутні ключові фігури оборонного сектору, включно з начальником штабу FAS генералом Жеромом Белланже та Еріком Трап'є, генеральним директором Dassault Aviation — компанії, що очолює розроблення нового БпЛА.

Стратегічне значення нового безпілотника

Новий безпілотний стелс-апарат стане важливим елементом повітряного флоту Франції, покликаним доповнити можливості винищувача Rafale F5. У бойовій конфігурації БпЛА працюватиме в тісній інтеграції з пілотованими машинами, пропонуючи розширені можливості ведення бойових дій у складних і швидко мінливих умовах.

Очікується, що новий стелс-безпілотник значно підвищить технологічні та оперативні можливості ВПС Франції до 2033 року. Розроблений для спільної роботи з винищувачем Rafale F5, апарат буде оснащений передовими технологіями стелс, автономними системами управління (з людським контролем) і універсальними варіантами корисного навантаження.

Проєкт нового БПЛА базується на успіхах програми nEUROn, європейського стелс-безпілотника, розробленого Dassault Aviation у співпраці з партнерами. nEUROn здійснив перший політ 2012 року і відтоді провів понад 170 випробувальних польотів, продемонструвавши здатність залишатися непоміченим для сучасних систем ППО. Під час одного з тестів у 2016 році безпілотник успішно проник через оборону авіаносця "Шарль де Голль", продемонструвавши свої унікальні стелс-можливості. Цей досвід ляже в основу розроблення нового UCAV, який відіграватиме ключову роль у майбутніх спільних операціях.

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Раніше повідомлялося, що в США завершився третій етап випробування безпілотного літального апарату XQ-58A Valkyrie Корпусу морської піхоти. Під час тестових запусків було перевірено методи управління БпЛА і продемонстровано успішне передавання даних за військовим тактичним протоколом зв'язку Link-16.