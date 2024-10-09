В Херсонской области от рук оккупантов умер мирный житель: детали от его друзей, — ЦЖР

В прошлом мужчина был местным предпринимателем, его задержали в Каховке. Сообщается, что перед смертью он пережил жестокие пытки.

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Российские оккупанты замучили до смерти местного жителя в городе Каховка в Херсонской области. Об этом 9 октября сообщили в "Центре журналистских расследований" со ссылкой на знакомых и друзей жертвы.

Отмечается, что мужчину задержали в Каховке. Известно, что его полное имя — Закаблука Владимир Владимирович, а дата рождения — 5 марта 1979 года.

"Захватчики жестоко пытали мужчину, он полученных травм он скончался. Это произошло в начале октября 2024 года", — передали журналисты.

45-летний житель Каховки работал в местном филиале ООО "АО "Каргилл", которое владеет, в частности, маслоэкстракционным заводом в городе. С 2004-го по 2008 год Закаблук официально вел предпринимательскую деятельность как ФЛП, связанную с транспортными услугами и посредничеством в специализированной торговле.

Другие подробности смерти мужчины пока неизвестны.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев призвал ВС РФ ударить по киевскому вокзалу и столичным мостам. По его словам, разрушение объектов инфраструктуры "психологически — это хорошо".

В ОТГ "Харьков" сообщили, что российские оккупанты отказываются выполнять приказы из-за потерь. Враг планировал провести ротацию на севере Харьковской области, но планы сорвали Силы обороны.