На Херсонщині від рук окупантів помер мирний житель: деталі від його друзів, — ЦЖР

У минулому чоловік був місцевим підприємцем, його затримали у Каховці. Повідомляється, що перед смертю він пережив жорстокі тортури.

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Російські окупанти закатували до смерті місцевого жителя у місті Каховка в Херсонській області. Про це 9 жовтня повідомили у "Центрі журналістських розслідувань" із посиланням на знайомих і друзів жертви.

Зазначається, що чоловіка затримали у Каховці. Відомо, що його повне ім’я — Закаблука Володимир Володимирович, а дата народження — 5 березня 1979 року.

"Загарбники жорстоко катували чоловіка, він зазнаних травм він помер. Це сталося на початку жовтня 2024 року", — передали журналісти.

45-річний житель Каховки працював у місцевій філії ТОВ "АТ "Каргілл", яке володіє, зокрема, олійноекстракційним заводом у місті. З 2004-го до 2008 року Закаблук офіційно вів підприємницьку діяльність як ФОП, пов’язану з транспортними послугами та посередництвом у спеціалізованій торгівлі.

Інші подробиці смерті чоловіка наразі невідомі.

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