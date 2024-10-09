Після значних втрат: солдати ЗС РФ саботують накази командування на Харківщині, — ЗСУ

В ОТУ "Харків" зазначають, що частина підрозділів росіян біля Глибокого на півночі області відмовилася виконувати завдання свого командування після того, як зазнала серйозних втрат.

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Російські військові, які беруть участь в боях на півночі Харківської області, відмовляються виконувати накази свого командування після втрат, яких вони зазнали під Глибоким. Про це йдеться у повідомленні ОТУ "Харків" у Telegram.

В ЗСУ повідомляють, що окупанти планувати провести ротацію в селищі Глибокому на півночі Харківщини, а також шукали додаткові маршрути пересування.

"Внаслідок вогневого ураження, завданого Силами оборони, поніс втрати та відмовився від виконання завдань", — йдеться у зведенні ОТУ "Харків".

Як вказують в ОТУ "Харків", також у районі села Стариця окупаційні війська намагалися збільшити кількість свого особового складу через внутрішню ротацію. Однак бійці Сил оборони зламали плани росіян, завдавши точних ударів по місцях скупчення та техніки.

В ОТУ "Харків" зазначили, що загальна ситуація на Харківському напрямку залишається доволі важкою, оскільки окупанти продовжують регулярно штурмувати позиції ЗСУ.

7 жовтня ОТУ "Харків" заперечило інформацію про "повторне захоплення" ЗС РФ агрегатного заводу у Вовчанську. За словами представників ЗСУ, відео, на якому окупанти вивішують російський триколор у вікні першого поверху будинку заводу, датоване липнем 2024 року.

9 жовтня військовослужбовець ГУР із позивним "Лінукс" заявив, що начальник ГУР Буданов брав участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу. За його словами, присутність генерала мотивує бійців під час виконання завдань.