После значительных потерь: солдаты ВС РФ саботируют приказы командования на Харьковщине, — ВСУ

В ОТГ "Харьков" отмечают, что часть подразделений россиян возле Глубокого на севере области отказалась выполнять задачи своего командования после того, как понесла серьезные потери.

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Российские военные, которые участвуют в боях на севере Харьковской области, отказываются выполнять приказы своего командования после потерь, которые они понесли под Глубоким. Об этом говорится в сообщении ОТГ "Харьков" в Telegram.

В ВСУ сообщают, что оккупанты планировать провести ротацию в поселке Глубоком на севере Харьковщины, а также искали дополнительные маршруты передвижения.

"Вследствие огневого поражения, нанесенного Силами обороны, [враг] понес потери и отказался от выполнения задач", — говорится в сводке ОТГ "Харьков".

Как указывают в ОТГ "Харьков", также в районе села Старица оккупационные войска пытались увеличить количество своего личного состава через внутреннюю ротацию. Однако бойцы Сил обороны сломали планы россиян, нанеся точные удары по местам скопления и техники.

В ОТГ "Харьков" отметили, что общая ситуация на Харьковском направлении остается довольно тяжелой, поскольку оккупанты продолжают регулярно штурмовать позиции ВСУ.

7 октября ОТГ "Харьков" опровергло информацию о "повторном захвате" ВС РФ агрегатного завода в Волчанске. По словам представителей ВСУ, видео, на котором оккупанты вывешивают российский триколор в окне первого этажа здания завода, датировано июлем 2024 года.

9 октября военнослужащий ГУР с позывным "Линукс" заявил, что начальник ГУР Буданов участвовал в освобождении Волчанского агрегатного завода. По его словам, присутствие генерала мотивирует бойцов во время выполнения задач.