В материале говорится, что на сегодняшний день 16 000 солдат прошли через 13, которые были созданы в Украине с 2022 года.

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Некоторые украинские военные, получившие ранения, после реабилитации хотят вернуться на фронт. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как рассказала директор одного из реабилитационных центров в Днепре Ольга Рачиба, на сегодняшний день 16 000 солдат прошли через 13, которые были созданы в Украине с 2022 года. Правда, еще неясно, сколько солдат получили ранения с начала полномасштабного вторжения и сколько вернулись в строй после реабилитации. Генштаб Украины не ответил на запрос о комментарии.

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Издание пишет, что военные действия в Украине, в которых используются БПЛА и артиллерия, уничтожают человеческие тела. Люди, получившие серьезные ранения, нуждаются в уходе. Однако многие хотят вернуться на фронт. Они мотивированы желанием сдержать российское наступление или просто не хотят подводить боевых товарищей.

Рачиба вспомнила случай, когда один раненый украинский солдат хотел вернуться на фронт, чтобы отомстить за свою ампутированную ногу.

По словам женщины, у многих медиков в Украине есть опыт лечения раненых военных, который они получили еще во время АТО и ООС. Однако полномасштабное вторжение РФ принесло новые вызовы. Персоналу приходилось ходить на учебу в свои выходные, чтобы узнать больше о лечении черепно-мозговых травм, ранений живота, тяжелых инфекций и других серьезных ран.

"В результате и врачи, и физиотерапевты, и специалисты по трудотерапии должны были переквалифицироваться, чтобы заниматься реабилитацией после боевых травм", — сказала она.

При этом Рачиба и другие медики обеспокоены тем, что Украина не сможет покрыть расходы на лечение глубоких ран многих тысяч солдат в ближайшие годы и десятилетия.

История Александра Зайченко

Газета рассказала историю Александра Зайченко. Это 58-летний командир роты, который получил ранение головы во время артиллерийского обстрела под Покровском. На момент общения с журналистами Зинченко уже почти закончил период реабилитации. Он все еще работает над своей координацией.

По его словам, его должны назначить заместителем командира артиллерийского учебного подразделения бригады. Военный считает, что врачи подходят к лечению пациентов комплексно. Также выздоровлению способствует поддержка жены и детей, которые живут в США.

Зайченко рассказал, что всю жизнь занимался тяжелой атлетикой и даже принимал участие в соревнованиях в СССР.

"Страны больше нет, но я еще существую", — сказал он журналистам.

История Александра Кельбаса

Издание пишет, что другой военный 42-летний Александр Кельбас, который еще раз получил способность ходить после ранения, относится к тем, кто хочет вернуться на фронт, но состояние здоровья сделать этого не позволяет.

Как сообщается, Кельбас получил ранения в прошлом году во время битвы за Марьинку. Вражеский снайпер прострелил ему ногу, однако он смог выползти из зоны поражения. Однако ему еще пришлось добираться до безопасного места.

В материале говорится, что мужчина перенес несколько операций. Теперь же он работает с физиотерапевтами над своим восстановлением. Медики считают, что ему надо уйти из армии. Более того, до войны Кельбас был металлургом. Ему кажется, что он не сможет вернуться даже к этой профессии.

Журналистам мужчина сказал, что намерен "продолжать жить".

Напомним, Максим Жорин из 3 ОШБр резко высказался о "винегрете" в пехоте ВСУ. Он считает, что Украина должна воевать совсем иначе от РФ — умом, технологиями и с адекватным планированием всех своих действий.