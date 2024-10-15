Мобилизация женщин: эксперт рассказал, отправят ли украинок на "ноль"

По словам военного аналитика Алексея Гетьмана, в ВСУ есть много задач, которые могут выполнять женщины для усиления безопасности армии.

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Тема мобилизации женщин в Украине снова вышла на повестку дня на фоне обсуждений, что война может продолжаться еще несколько лет. В связи с этим военный аналитик Алексей Гетьман прокомментировал ТСН возможность мобилизации женщин.

В беседе с журналистами военный аналитик Алексей Гетьман отметил: "Еще до полномасштабного вторжения, несколько лет назад, мы вместе с нашими партнерами из США и Канады провели анализ численности женщин в армиях стран НАТО и Украины. По процентному соотношению в ВСУ женщин больше всего, а в армии Италии — меньше всего. Возможность мобилизации женщин существует, но это маловероятный сценарий".

По его словам, вместо увеличения численности армии за счет женщин, стоит уделить внимание уклонистам от мобилизации и тем, кто получил различные отсрочки и бронь от службы.

"Нужно разобраться с этими категориями. Что касается женщин, то добровольцы уже служат. Мобилизованные женщины могли бы заниматься медицинской помощью, работать с документацией, выполнять функции связистов, а также заниматься продовольственным и вещевым обеспечением", — подчеркнул Гетьман.

Кроме того, эксперт добавил, что в армии есть множество должностей, которые женщины могут занимать.

"Женщину не направят на "ноль", но есть много дел, которые женщины могут выполнять для усиления боеспособности нашей армии", — подытожил Гетьман.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин за 50 лет. В частности, из-за их проблем со здоровьем. Однако в двух случаях этих людей могут призвать.

Ранее стало известно, что у военнообязанных украинцев есть три дня, чтобы забрать повестку с почты. В противном случае их может ожидать постановление и штраф от 17 до 35 тысяч гривен.