Мобілізація жінок: експерт розповів, чи відправлять українок на "нуль"

За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, у ЗСУ є багато завдань, які можуть виконувати жінки для посилення безпеки армії.

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Тема мобілізації жінок в Україні знову вийшла на порядок денний на тлі обговорень, що війна може тривати ще кілька років. У зв'язку з цим військовий аналітик Олексій Гетьман прокоментував ТСН можливість мобілізації жінок.

У бесіді з журналістами військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив: "Ще до повномасштабного вторгнення, кілька років тому, ми разом із нашими партнерами зі США та Канади провели аналіз чисельності жінок в арміях країн НАТО та України. За відсотковим співвідношенням у ЗСУ жінок найбільше, а в армії Італії — найменше. Можливість мобілізації жінок існує, але це малоймовірний сценарій".

За його словами, замість збільшення чисельності армії за рахунок жінок, варто приділити увагу ухильникам від мобілізації і тим, хто отримав різні відстрочки і бронь від служби.

"Потрібно розібратися з цими категоріями. Що стосується жінок, то добровольці вже служать. Мобілізовані жінки могли б займатися медичною допомогою, працювати з документацією, виконувати функції зв'язківців, а також займатися продовольчим і речовим забезпеченням", — наголосив Гетьман.

Крім того, експерт додав, що в армії є безліч посад, які жінки можуть обіймати.

"Жінку не направлять на "нуль", але є багато справ, які жінки можуть виконувати для посилення боєздатності нашої армії", — підсумував Гетьман.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізувати чоловіків за 50 років. Зокрема, через їхні проблеми зі здоров'ям. Однак у двох випадках цих людей можуть призвати.

Раніше стало відомо, що у військовозобов'язаних українців є три дні, щоб забрати повістку з пошти. В іншому разі на них може чекати постанова і штраф від 17 до 35 тисяч гривень.