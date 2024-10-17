Впервые с 2017 года США использовали бомбардировщики B-2 Spirit в боевых операциях (фото)

B-2 Spirit нес бомбы Mark-84 весом 900 кг с модулями наведения JDAM. Каждый B-2 рассчитан на полезную нагрузку до 20 тонн взрывчатки.

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16 октября 2024 года Центральное командование Вооруженных сил США провело серию точечных авиаударов по подземным складам оружия в районах Йемена, контролируемых повстанцами-хуситами. Это первое боевое применение стелс-бомбардировщиков B-2 с 2017 года. Об этом в соцсети Х сообщил военный исследователь OSINTdefender.

Отмечается, что в миссиях были задействованы два самолета B-2 13-й эскадрильи бомбардировщиков 509-го бомбардировочного крыла, входящего в состав Командования глобальных ударов ВВС США, и 131-го бомбардировочного крыла Национальной гвардии ВВС Миссури, которые летали с авиабазы ​​Уайтмен в Миссури.

Бомбардировщики были оснащены 900-килограммовыми бомбами Mark-84 с обновленными комплектами Joint Direct Attack Munition (JDAM) для точного наведения на глубоко скрытые объекты. Каждый B-2 рассчитан на полезную нагрузку до 20 тонн взрывчатки, что обеспечивает значительную ударную мощь на больших расстояниях.

Новостной канал хуситов al-Masirah сообщил об авиаударах рядом со столицей Йемена Саной, хотя детали о жертвах и разрушениях сразу не уточнялись.

Фото: US DoD | Стелс-бомбардировщик B-2

По данным Центрального командования США, первоначальные оценки указывали на то, что жертв среди гражданского населения не было. Хуситы использовали подземные сооружения в этих районах, включая туннели, изначально построенные для хранения ракет Scud. Сообщается, что туннели расширили для размещения оружия группировки.

Бомбардировщики B-2 Spirit

Фото: US DoD | Стелс-бомбардировщик B-2

Фото: US DoD | Стелс-бомбардировщик B-2

B-2 Spirit — единственный самолет США, способный нести бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенную для поражения укрепленных объектов, таких как ядерные объекты Ирана.

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Northrop B-2 Spirit известен также как Stealth Bomber, считается тяжелым стратегическим бомбардировщиком, разработанным в рамках программы Advanced Technology Bomber в конце 70-х годов прошлого века. Главным образом B-2 создавался для повышения возможностей вооруженных сил США преодолевать радиолокационную оборону и доставлять ядерное оружие к целям в СССР.

В ходе разработки возникли сложности и возросли расходы. В конечном итоге в рамках программы произвели 21 экземпляр B-2 в среднем по цене 4,04 млрд долларов за штуку, по оценкам на 2023 год.

Напомним, что американский журналист Питер Сучиу объяснил, почему ВВС США не строят новые бомбардировщики В-52.

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