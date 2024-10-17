Уперше з 2017 року США використовували бомбардувальники B-2 Spirit у бойових операціях (фото)

B-2 Spirit ніс бомби Mark-84 вагою 900 кг з модулями наведення JDAM. Кожен B-2 розрахований на корисне навантаження до 20 тонн вибухівки.

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16 жовтня 2024 року Центральне командування Збройних сил США провело серію точкових авіаударів по підземних складах зброї в районах Ємену, що контролюються повстанцями-хуситами. Це перше бойове застосування стелс-бомбардувальників B-2 з 2017 року. Про це в соцмережі Х повідомив військовий дослідник OSINTdefender.

Зазначається, що в місіях були залучені два літаки B-2 13-ї ескадрильї бомбардувальників 509-го бомбардувального крила, що входить до складу Командування глобальних ударів ВПС США, і 131-го бомбардувального крила Національної гвардії ВПС Міссурі, які літали з авіабази Вайтмен у Міссурі.

Бомбардувальники були оснащені 900-кілограмовими бомбами Mark-84 з оновленими комплектами Joint Direct Attack Munition (JDAM) для точного наведення на глибоко приховані об'єкти. Кожен B-2 розрахований на корисне навантаження до 20 тонн вибухівки, що забезпечує значну ударну міць на великих відстанях.

Новинний канал хуситів al-Masirah повідомив про авіаудари поруч зі столицею Ємену Саною, хоча деталі щодо жертв і руйнувань одразу не уточнювали.

Фото: US DoD | Стелс-бомбардувальник B-2

За даними Центрального командування США, початкові оцінки вказували на те, що жертв серед цивільного населення не було. Хусити використовували підземні споруди в цих районах, включно з тунелями, спочатку побудованими для зберігання ракет Scud. Повідомляється, що тунелі розширили для розміщення зброї угруповання.

Бомбардувальники B-2 Spirit

Фото: US DoD | Стелс-бомбардувальник B-2

Фото: US DoD | Стелс-бомбардувальник B-2

B-2 Spirit — єдиний літак США, здатний нести бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, призначену для ураження укріплених об'єктів, таких як ядерні об'єкти Ірану.

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Northrop B-2 Spirit, відомий також як Stealth Bomber, вважається важким стратегічним бомбардувальником, розробленим у межах програми Advanced Technology Bomber наприкінці 70-х років минулого століття. Головним чином B-2 створювався для підвищення можливостей збройних сил США долати радіолокаційну оборону і доставляти ядерну зброю до цілей в СРСР.

Під час розробки виникли складнощі й зросли витрати. Зрештою в межах програми виготовили 21 екземпляр B-2 у середньому за ціною 4,04 млрд доларів за штуку, за оцінками на 2023 рік.

Нагадаємо, що американський журналіст Пітер Сучіу пояснив, чому ВПС США не будують нові бомбардувальники В-52.

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