ВСУ уничтожили несколько БМП и добивают вражеский десант: военные — о ситуации в Торецке

По словам бойца ВСУ с позывным "Алекс", на Торецком направлении в подразделениях ВС РФ назначают командиров из бывших жителей города, которые хорошо знают местность. На покровском направлении, в ближайшее время ожидается усиленное наступление.

Related video

Российские войска на Торецком направлении бросили на штурм четыре БМП, одна из которых смогла отойти. Сейчас ВСУ добивают десант. Об этом сообщил боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Сообщение о ситуации в Торецке

Также, по данным украинских военных, на Торецком направлении в российских подразделениях на командирские должности назначают военных из т.н. "ДНР" — бывших жителей города, которые хорошо знают город и местное население, которое, предположительно, готово пойти на сотрудничество с РФ. Об этом пишет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Пост лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс"

В утренней сводке ВСУ сообщалось, что на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил одну атаку неподалеку от города.

Покровское направление: ВС РФ вновь на гольф-карах

В районе Лисовки – Новогродовки по обе стороны наблюдается работа артиллерии и танков. Артиллерийские установки ведут интенсивный огонь.

"Если несколько дней не будет дождей, думаю, опять противник с техникой попрет. Сейчас только пехота, которую на подходах наши казаки разваливают, и были попытки у п*** [российских оккупантов] выдвинуться на гольф-карах, наши FPV эту попытку пресекли", — сообщил боец с позывным "Мучной".

По его словам, подобные средства передвижения применяют и в районе Новогродовки.

Важно

"Безлюдная планета": что происходит в Торецке и как ВС РФ удалось в него зайти (видео)

Напомним, что боец ВСУ рассказал об уничтожении трех БМП российских войск в Курской области, а также что Силы обороны Украины проводят контратаки.

Ранее Фокус в своем материале выяснял, можно ли оборвать связь Starlink, которую российские войска используют незаконно и благодаря которой продвигаются.