ЗСУ знищили кілька БМП і добивають ворожий десант: військові — про ситуацію в Торецьку

За словами бійця ЗСУ з позивним "Алекс", на Торецькому напрямку в підрозділах ЗС РФ призначають командирів із колишніх жителів міста, які добре знають місцевість. На покровському напрямку, найближчим часом очікується посилений наступ.

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Російські війська на Торецькому напрямку кинули на штурм чотири БМП, одна з яких змогла відійти. Зараз ЗСУ добивають десант. Про це повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Повідомлення про ситуацію в Торецьку

Також, за даними українських військових, на Торецькому напрямку в російських підрозділах на командирські посади призначають військових із т. зв. "ДНР" — колишніх мешканців міста, які добре знають місто та місцеве населення, яке, імовірно, готове піти на співпрацю з РФ. Про це пише лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Пост лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс"

У ранковому зведенні ЗСУ повідомлялося, що на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік міста.

Покровський напрямок: ЗС РФ знову на гольф-карах

У районі Лисівки — Новогродівки з обох боків спостерігається робота артилерії й танків. Артилерійські установки ведуть інтенсивний вогонь.

"Якщо кілька днів не буде дощів, думаю, знову противник із технікою попре. Зараз тільки піхота, яку на підходах наші козаки розвалюють, і були спроби у п*** [російських окупантів] висунутися на гольф-карах, наші FPV цю спробу присікли", — повідомив боєць на позивний "Мучной".

За його словами, подібні засоби пересування застосовують і в районі Новогродівки.

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Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів про знищення трьох БМП російських військ у Курській області, а також що Сили оборони України проводять контратаки.

Раніше Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, чи можна обірвати зв'язок Starlink, який російські війська використовують незаконно і завдяки якому просуваються.