100 боевых вылетов: эксперты дали оценку российскому дрону "Привет-82МК2" (фото)

Беспилотный комплекс, который активно применяется противником у Часового Яра, прошел модернизацию и теперь может взлетать без включенной камеры. Однако к эффективности его применения есть вопросы.

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Российские военные на территории Украины начали активно применять новую версию дрона-камикадзе "Привет-82", разработанную конструкторским бюро "Око". Модифицированная версия, получившая название "Привет-82МК2", отличается рядом нововведений, и несмотря на положительные отзывы, эффективность беспилотника остается под вопросом. Об этом 20 октября рассказали обозреватели Defense Express.

Дрон был впервые представлен широкой публике на форуме "Армия-2024" и уже активно используется в районе Часового яра.

Одним из ключевых усовершенствований дрона стало наличие функции взлета по приборам. Это позволяет беспилотнику взлетать без включенной камеры, что существенно снижает риск обнаружения места запуска при перехвате видеосигнала противником. Как сообщили в КБ "Око", такая технология была внедрена в ответ на необходимость повышения скрытности при выполнении боевых задач.

Кроме того, дрон получил разборное крыло, что упрощает его транспортировку в специальных контейнерах, делая устройство более мобильным и удобным в использовании на передовой.

Фото: Открытые источники

Технические характеристики и эффективность

Дрон "Привет-82" обладает дальностью полета до 30 км, максимальной скоростью 140 км/ч, а его крейсерская скорость составляет 90 км/ч. Полезная нагрузка дрона достигает 5,5 кг, что позволяет нести, например, 82-мм минометную мину. Запуск беспилотника осуществляется с катапульты, и он применяется для атак на артиллерию, бронетехнику и укрепленные позиции противника.

Фото: Открытые источники

БПЛА якобы обладает устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, благодаря встроенному автопилоту, что позволяет ему успешно преодолевать сложные участки маршрута.

Как отметили обозреватели Defense Express, командир группы дронов "Совы" летного батальона 88-й бригады "Эспаньола" с позывным "Сокол" заявляет о высокой эффективности этого комплекса. По его словам в течение последних трех месяцев модернизированный дрон "Привет-82МК2" совершил более 100 боевых вылетов, а успешность применения оценена в 60%.

Однако обозреватели отметили, что на практике достоверность боевой эффективности БПЛА определить нереально.

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