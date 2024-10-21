100 бойових вильотів: експерти дали оцінку російському дрону "Привет-82МК2" (фото)

Безпілотний комплекс, який активно застосовується противником біля Часового Яру, пройшов модернізацію і тепер може злітати без увімкненої камери. Однак до ефективності його застосування є питання.

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Російські військові на території України почали активно застосовувати нову версію дрона-камікадзе "Привет-82", розроблену конструкторським бюро "Око". Модифікована версія, що отримала назву "Привет-82МК2", вирізняється низкою нововведень, і попри позитивні відгуки, ефективність безпілотника залишається під питанням. Про це 20 жовтня розповіли оглядачі Defense Express.

Дрон був уперше представлений широкому загалу на форумі "Армия-2024" і вже активно використовується в районі Часового яру.

Одним із ключових удосконалень дрона стала наявність функції зльоту за приладами. Це дає змогу безпілотнику злітати без увімкненої камери, що істотно знижує ризик виявлення місця запуску під час перехоплення відеосигналу противником. Як повідомили в КБ "Око", така технологія була впроваджена у відповідь на необхідність підвищення скритності під час виконання бойових завдань.

Крім того, дрон отримав розбірне крило, що спрощує його транспортування в спеціальних контейнерах, роблячи пристрій більш мобільним і зручним у використанні на передовій.

Фото: Відкриті джерела

Технічні характеристики та ефективність

Дрон "Привет-82" має дальність польоту до 30 км, максимальну швидкість 140 км/год, а його крейсерська швидкість становить 90 км/год. Корисне навантаження дрона досягає 5,5 кг, що дає змогу нести, наприклад, 82-мм мінометну міну. Запуск безпілотника здійснюється з катапульти, і його застосовують для атак на артилерію, бронетехніку та укріплені позиції противника.

Фото: Відкриті джерела

БПЛА нібито має стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, завдяки вбудованому автопілоту, що дає йому змогу успішно долати складні ділянки маршруту.

Як зазначили оглядачі Defense Express, командир групи дронів "Сови" льотного батальйону 88-ї бригади "Еспаньола" з позивним "Сокіл" заявляє про високу ефективність цього комплексу. За його словами, протягом останніх трьох місяців модернізований дрон "Привет-82МК2" здійснив понад 100 бойових вильотів, а успішність застосування оцінено в 60%.

Однак оглядачі зазначили, що на практиці вірогідність бойової ефективності БПЛА визначити нереально.

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Нагадаємо, в Китаї нещодавно представили новий 6-тонний безпілотний конвертоплан Lanying R6000. Розробники стверджують, що вони створили найбільший у світі БПЛА, який за своєї маси здатний розвивати швидкість до 550 км на годину і долати відстань до 4 000 км.