Потери 600 000: сентябрь был самым смертоносным месяцем для российских войск, — Reuters

По словам журналистов, Киеву, возможно, придется начать принимать жесткие решения относительно использования растянутых боевых сил, в частности удерживать ли территорию в Курской области.

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Министр обороны США Ллойд Остин преуменьшает опасения того, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа Киев останется без крупнейшего военного и финансового партнера. Об этом пишет Reuters.

"Я наблюдал двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса последние 2-2,5 года", — сказал Остин.

Уходящий на пенсию генерал генерал был одним из самых надежных сторонников Украины, внес свой вклад в создание коалиции десятков стран, которые поставляют Киеву оружие, что помогло нанести серьезные удары по российской военной мощи.

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Один из представителей Минобороны США на условиях анонимности заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия понесла потери убитыми и ранеными в количестве 600 тысяч человек, а сентябрь был для РФ самым тяжелым месяцем в том, что касается погибших и раненых.

Вместе с тем текущее положение на Донбассе Остин оценивает как тяжелое.

"Это очень тяжелый бой и тяжелая работа", — сказал он.

"Киеву, возможно, придется начать принимать жесткие решения относительно того, как использовать свои растянутые боевые силы, включая вопрос о том, будет ли дальше удерживаться территория, захваченная в Курской области в ходе неожиданного наступления этим летом", — ссылаются авторы публикации на слова экспертов.

Наступление в Курской области застало Остина врасплох

Наступление в Курской области стало неожиданностью для Остина и правительства США. Киев надеялся, что перехватит инициативу на поле боя у России, среди прочего отвлечет силы Москвы от восточного фронта.

Даже с многомиллиардной военной поддержкой США, в т.ч. поставкой истребителей F-16, танков Abrams и многого другого, Украине предстоит тяжелая битва.

Вторжение в Украину нанесло удар по экономике РФ, сделало ее более изолированной в дипломатическом плане и подорвало армию. Но Кремль "не готов сдаться", сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

"И это действительно накладывает тяжелое бремя на украинцев", — заявил чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Напомним, что заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин с позывным "Мосе" рассказал, Фокус, когда у Украины может появиться ядерное оружие.

Также Фокус в своем материале объяснял, поможет ли мобилизация украинских женщин остановить Россию.