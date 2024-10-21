Втрати 600 000: вересень був найбільш смертоносним місяцем для російських військ, — Reuters
За словами журналістів, Києву, можливо, доведеться почати ухвалювати жорсткі рішення щодо використання розтягнутих бойових сил, зокрема в плані утримання території в Курській області.
Міністр оборони США Ллойд Остін применшує побоювання того, що в разі повернення до Білого дому Дональда Трампа Київ залишиться без найбільшого військового і фінансового партнера. Про це пише Reuters.
"Я спостерігав двопартійну підтримку України з боку Конгресу останні 2-2,5 роки", — сказав Остін.
Генерал, який йде на пенсію, був одним із найнадійніших прихильників України, зробив свій внесок у створення коаліції десятків країн, які постачають Києву зброю, що допомогло завдати серйозних ударів по російській військовій могутності.Важливо
Один із представників Міноборони США на умовах анонімності заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала втрат убитими і пораненими в кількості 600 тисяч осіб, а вересень був для РФ найважчим місяцем у тому, що стосується загиблих і поранених. Водночас поточне становище на Донбасі Остін оцінює як важке.
"Це дуже важкий бій і важка робота", — сказав він.
"Києву, можливо, доведеться почати ухвалювати жорсткі рішення щодо того, як використовувати свої розтягнуті бойові сили, включно з питанням про те, чи буде далі утримуватися територія, захоплена в Курській області під час несподіваного наступу цього літа", — посилаються автори публікації на слова експертів.
Наступ у Курській області застав Остіна зненацька
Наступ у Курській області став несподіванкою для Остіна та уряду США. Київ сподівався, що перехопить ініціативу на полі бою в Росії, серед іншого відверне сили Москви від східного фронту.
Навіть із багатомільярдною військовою підтримкою США, зокрема постачанням винищувачів F-16, танків Abrams і багато чого іншого, на Україну чекає важка битва.
Вторгнення в Україну завдало удару по економіці РФ, зробило її більш ізольованою в дипломатичному плані і підірвало армію. Але Кремль "не готовий здатися", сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.
"І це дійсно накладає важкий тягар на українців", — заявив чиновник, який говорив на умовах анонімності.
Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін із позивним "Мосе" розповів Фокусу, коли в України може з'явитися ядерна зброя.
Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чи допоможе мобілізація українських жінок зупинити Росію.