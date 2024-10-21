Втрати 600 000: вересень був найбільш смертоносним місяцем для російських військ, — Reuters

За словами журналістів, Києву, можливо, доведеться почати ухвалювати жорсткі рішення щодо використання розтягнутих бойових сил, зокрема в плані утримання території в Курській області.

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Міністр оборони США Ллойд Остін применшує побоювання того, що в разі повернення до Білого дому Дональда Трампа Київ залишиться без найбільшого військового і фінансового партнера. Про це пише Reuters.

"Я спостерігав двопартійну підтримку України з боку Конгресу останні 2-2,5 роки", — сказав Остін.

Генерал, який йде на пенсію, був одним із найнадійніших прихильників України, зробив свій внесок у створення коаліції десятків країн, які постачають Києву зброю, що допомогло завдати серйозних ударів по російській військовій могутності.

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Один із представників Міноборони США на умовах анонімності заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала втрат убитими і пораненими в кількості 600 тисяч осіб, а вересень був для РФ найважчим місяцем у тому, що стосується загиблих і поранених. Водночас поточне становище на Донбасі Остін оцінює як важке.

"Це дуже важкий бій і важка робота", — сказав він.

"Києву, можливо, доведеться почати ухвалювати жорсткі рішення щодо того, як використовувати свої розтягнуті бойові сили, включно з питанням про те, чи буде далі утримуватися територія, захоплена в Курській області під час несподіваного наступу цього літа", — посилаються автори публікації на слова експертів.

Наступ у Курській області застав Остіна зненацька

Наступ у Курській області став несподіванкою для Остіна та уряду США. Київ сподівався, що перехопить ініціативу на полі бою в Росії, серед іншого відверне сили Москви від східного фронту.

Навіть із багатомільярдною військовою підтримкою США, зокрема постачанням винищувачів F-16, танків Abrams і багато чого іншого, на Україну чекає важка битва.

Вторгнення в Україну завдало удару по економіці РФ, зробило її більш ізольованою в дипломатичному плані і підірвало армію. Але Кремль "не готовий здатися", сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"І це дійсно накладає важкий тягар на українців", — заявив чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін із позивним "Мосе" розповів Фокусу, коли в України може з'явитися ядерна зброя.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чи допоможе мобілізація українських жінок зупинити Росію.