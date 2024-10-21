Британские самолеты впервые с помощью лазера отбиваются от роев ракет: что известно (фото)

Для новых лазерных установок требуется мощность всего лишь 1300 Ватт — примерно столько, сколько для микроволновой печи. Британские ВВС в шаге от получения передовой лазерной технологии.

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Лазеры могут противостоять роям ракет с инфракрасным наведением, о чем свидетельствует успешное тестирование Британских королевских ВВС. Подобное произошло впервые. Об этом сообщило Британское Минобороны на своем сайте.

В Минобороны отметили, что накануне, 20 октября, новые защитные лазерные комплексы уничтожили 100% своих целей. Система компании Miysis может захватывать ракеты, отслеживать их и применять лазерный луч с "максимальной точностью".

"Мишени поражаются быстрее, чем вы прочтете это предложение", — говорится в публикации британского Минобороны.

Для этих установок требуется мощность всего лишь 1300 Ватт, примерно столько, сколько для микроволновой печи,

В начале года на британских островах, в Шотландии, таже успешно тестировали лазер DragonFire. Тогда сообщалось, что система поражает цели "со скоростью света".

Фото: Mike Glendinning | Лазерная система Miysis призвана "запутать" ракеты

Лазеры Miysis работают как вспышки и "запутывают" систему наведения ракеты, заставляют изменить направление в сторону от их мишеней.

Эти системы разрабатываются для установки на британских транспортных самолетах A400M и разведывательных Shadow R2. Лазеры разрабатываются в рамках партнерства Team Pellonia, в котором участвуют такие организации, как аэрокосмическая компания Leonardo UK, Thales UK и Лаборатория оборонной науки и технологий Минобороны.

Фото новой лазерной системы, опубликованное Минобороны Великобритании

В рамках сотрудничества были созданы 1950 рабочих мест в Шотландии.

Министр обороны Джон Хили высказался о разработке в том духе, что выявление, отслеживание и устранение воздушных угроз за считанные секунды может иметь решающее значение.

"Этот высокотехнологичный лазер — еще один прекрасный пример совместной работы наших экспертов Dstl и оборонной промышленности Великобритании", — отметил он.

Оружие направленной энергии DragonFire (LDEW) может "поражать любую видимую цель"

Минобороны называет эти лазеры "лучшей в своем классе защитой последнего поколения" с "полной операционной независимостью". Сообщается, что такая разработка может быть предоставлена зарубежным клиентам.

В январе британские инженеры отметили, что в ходе испытаний еще одной лазерной установки на Гебридских островах, система смогла "прорезать цель".

Напомним, что в рамках нового проекта армии США сверхмощные лазеры будут генерировать энергию "вечно".

Также сообщалось, что в Южной Корее создали прибор, который "обманет" оружие врага с лазерным наведением.