Британські літаки вперше за допомогою лазера відбиваються від роїв ракет: що відомо (фото)

Для нових лазерних установок потрібна потужність лише 1300 Ватт — приблизно стільки, скільки для мікрохвильової печі. Британські ВПС за крок від отримання передової лазерної технології.

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Лазери можуть протистояти роям ракет з інфрачервоним наведенням, про що свідчить успішне тестування Британських королівських ВПС. Подібне сталося вперше. Про це повідомило Британське Міноборони на своєму сайті.

У Міноборони зазначили, що напередодні, 20 жовтня, нові захисні лазерні комплекси знищили 100% своїх цілей. Система компанії Miysis може захоплювати ракети, відстежувати їх і застосовувати лазерний промінь із "максимальною точністю".

"Мішені уражаються швидше, ніж ви прочитаєте це речення", — йдеться в публікації британського Міноборони.

Для цих установок потрібна потужність всього лише 1300 Ватт, приблизно стільки, скільки для мікрохвильової печі, зазначають журналісти.

На початку року на британських островах, у Шотландії, також успішно тестували лазер DragonFire. Тоді повідомлялося, що система уражає цілі "зі швидкістю світла".

Фото: Mike Glendinning | Лазерна система Miysis покликана "заплутати" ракети

Лазери Miysis працюють як спалахи і "заплутують" систему наведення ракети, змушують змінити напрямок у бік від їхніх мішеней.

Ці системи розробляються для встановлення на британських транспортних літаках A400M і розвідувальних Shadow R2. Лазери розробляються в рамках партнерства Team Pellonia, в якому беруть участь такі організації, як аерокосмічна компанія Leonardo UK, Thales UK і Лабораторія оборонної науки і технологій Міноборони.

Фото нової лазерної системи, опубліковане Міноборони Великої Британії

У межах співпраці було створено 1950 робочих місць у Шотландії.

Міністр оборони Джон Хілі висловився про розробку в тому дусі, що виявлення, відстеження та усунення повітряних загроз за лічені секунди може мати вирішальне значення.

"Цей високотехнологічний лазер — ще один прекрасний приклад спільної роботи наших експертів Dstl і оборонної промисловості Великої Британії", — зазначив він.

Зброя спрямованої енергії DragonFire (LDEW) може "уражати будь-яку видиму ціль"

Міноборони називає ці лазери "найкращим у своєму класі захистом останнього покоління" з "повною операційною незалежністю". Повідомляється, що така розробка може бути надана закордонним клієнтам.

У січні британські інженери зазначили, що під час випробувань ще однієї лазерної установки на Гебридських островах, система змогла "уразити ціль".

Нагадаємо, що в рамках нового проєкту армії США надпотужні лазери генеруватимуть енергію "вічно".

Також повідомлялося, що в Південній Кореї створили прилад, який "обдурить" зброю ворога з лазерним наведенням.