Британські літаки вперше за допомогою лазера відбиваються від роїв ракет: що відомо (фото)
Для нових лазерних установок потрібна потужність лише 1300 Ватт — приблизно стільки, скільки для мікрохвильової печі. Британські ВПС за крок від отримання передової лазерної технології.
Лазери можуть протистояти роям ракет з інфрачервоним наведенням, про що свідчить успішне тестування Британських королівських ВПС. Подібне сталося вперше. Про це повідомило Британське Міноборони на своєму сайті.
У Міноборони зазначили, що напередодні, 20 жовтня, нові захисні лазерні комплекси знищили 100% своїх цілей. Система компанії Miysis може захоплювати ракети, відстежувати їх і застосовувати лазерний промінь із "максимальною точністю".
"Мішені уражаються швидше, ніж ви прочитаєте це речення", — йдеться в публікації британського Міноборони.
Для цих установок потрібна потужність всього лише 1300 Ватт, приблизно стільки, скільки для мікрохвильової печі, зазначають журналісти.
На початку року на британських островах, у Шотландії, також успішно тестували лазер DragonFire. Тоді повідомлялося, що система уражає цілі "зі швидкістю світла".
Лазери Miysis працюють як спалахи і "заплутують" систему наведення ракети, змушують змінити напрямок у бік від їхніх мішеней.
Ці системи розробляються для встановлення на британських транспортних літаках A400M і розвідувальних Shadow R2. Лазери розробляються в рамках партнерства Team Pellonia, в якому беруть участь такі організації, як аерокосмічна компанія Leonardo UK, Thales UK і Лабораторія оборонної науки і технологій Міноборони.
У межах співпраці було створено 1950 робочих місць у Шотландії.
Міністр оборони Джон Хілі висловився про розробку в тому дусі, що виявлення, відстеження та усунення повітряних загроз за лічені секунди може мати вирішальне значення.
"Цей високотехнологічний лазер — ще один прекрасний приклад спільної роботи наших експертів Dstl і оборонної промисловості Великої Британії", — зазначив він.
Міноборони називає ці лазери "найкращим у своєму класі захистом останнього покоління" з "повною операційною незалежністю". Повідомляється, що така розробка може бути надана закордонним клієнтам.
У січні британські інженери зазначили, що під час випробувань ще однієї лазерної установки на Гебридських островах, система змогла "уразити ціль".
Нагадаємо, що в рамках нового проєкту армії США надпотужні лазери генеруватимуть енергію "вічно".
Також повідомлялося, що в Південній Кореї створили прилад, який "обдурить" зброю ворога з лазерним наведенням.