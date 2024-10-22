Часть отказала в службе: во Львове осудили мобилизованного, который поехал "переодеться"

По словам львовянина, его не приняли в воинской части из-за судимости. Вернувшись снова в ТЦК, он вызвал полицию.

Related video

За уклонение от мобилизации в Украине осудили мужчину, от которого отказалась военная часть. Детали известны из приговора Сиховского районного суда Львова от 17 октября.

Нарушение мобилизации 2024: что произошло

На скамье подсудимых оказался уроженец и житель Львова, ранее "неоднократно" судимый. 24 апреля он прошел медосмотр и был признан ВВК годным к службе. На следующий день, однако, получать под подпись "боевую повестку" мужчина отказался.

В приговоре отмечается, что 25 апреля львовянин, "находясь и в дальнейшем физически в пункте сбора", ехать отказался и покинул здание.

Что говорит нарушитель мобилизации 2024

Сам украинец на суде полностью признал вину и раскаялся. Он рассказал, что 24 апреля был остановлен работниками ТЦК вблизи дома, в котором проживает. Откуда его доставили в военкомат, где мужчина успешно прошел медкомиссию.

В тот же день его отправили вместе с другими мобилизованными в Винницкую область. Однако в воинской части львовянину сообщили, что "в связи с его судимостями он не подходит для военной службы".

Мобилизованного вернули во Львов, где вечером 25 апреля он отказался от повестки и направления в другую часть. Мужчина объяснил, что хотел "поехать домой и переодеться", но с ТЦК его не отпускали.

Тогда он вызвал полицию и "самовольно покинул территорию", то есть сбежал. После этого в военкомат он не вернулся. Украинец объяснил, что не знал об уголовной ответственности за свои действия.

Как его наказали за нарушение мобилизации 2024 года

Львовянина признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в одном из ТЦК Полтавской области нашли тело мертвого мужчины. Сообщается, что он был объявлен в розыск и доставлен полицией, после чего одном из технических помещений покончил с собой.

В ТЦК пожаловались на проблемы, которые начали "выплывать" после отправки первых партий повесток по почте. В военкоме отметили, что это провоцирует "негативное отношение" к ВСУ.