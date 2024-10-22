Частина відмовила у службі: у Львові засудили мобілізованого, який поїхав "переодягнутись"

Зі слів львів’янина, його не прийняли у військовій частині через судимості. Повернувшись знову у ТЦК, він викликав поліцію.

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За ухилення від мобілізації в Україні засудили чоловіка, від якого відмовилась військова частина. Деталі відомі з вироку Сихівського районного суду Львова від 17 жовтня.

Порушення мобілізації 2024: що сталось

На лаві підсудних опинився уродженець та житель Львова, раніше "неодноразово" судимий. 24 квітня він пройшов медогляд та був визнаний ВЛК придатним до служби. Наступного дня, однак, отримувати під підпис "бойову повістку" чоловік відмовився.

У вироку зазначається, що 25 квітня львів’янин, "знаходячись і надалі фізично у пункті збору", їхати відмовився й залишив будівлю.

Що каже порушник мобілізації 2024

Сам українець на суді повністю визнав провину та розкаявся. Він розповів, що 24 квітня був зупинений працівниками ТЦК поблизу будинку, в якому проживає. Звідки його доставили у військкомат, де чоловік успішно пройшов медкомісію.

Того ж дня його відправили разом з іншими мобілізованими у Вінницьку область. Однак у військовій частині львів’янину повідомили, що "у зв’язку з його судимостями він не підходить для військової служби".

Мобілізованого повернули до Львова, де ввечері 25 квітня він відмовився від повістки та направлення в іншу частину. Чоловік пояснив, що хотів "поїхати додому та переодягнутися", але з ТЦК його не відпускали.

Тоді він викликав поліцію і "самовільно залишив територію", тобто втік. Після цього у військкомат він не повернувся. Українець пояснив, що не знав про кримінальну відповідальність за свої дії.

Як його покарали за порушення мобілізації 2024

Львів’янина визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному з ТЦК Полтавської області знайшли тіло мертвого чоловіка. Повідомляється, що він був оголошений в розшук та доставлений поліцією, після чого одному з технічних приміщень наклав на себе руки.

У ТЦК поскаржились на проблеми, які почали "випливати" після відправлення перших партій повісток поштою. У військкомі зазначили, що це провокує "негативне ставлення" до ЗСУ.