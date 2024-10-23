Хотят превзойти: РФ атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов"

Разведка Великобритании убеждена, что ВС РФ превзойдут этот показатель уже в октябре этого года, а также будут пытаться нарастить свои возможности для осуществления масштабных дроновых атак по Украине.

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За сентябрь 2024 года РФ запустила более 1300 ударных дронов по территории Украины, что является наибольшим количеством беспилотных летательных аппаратов, запущенных в течение одного месяца с начала войны. Об этом говорится в отчете британской разведки.

Сейчас ведомство не может точно сказать, сможет ли российская армия поддерживать текущий показатель до конца этого года. Однако в ежемесячном сравнении, эта цифра точно будет преодолена уже в течение октября.

"Исходя из текущих показателей, почти наверняка, что Россия превзойдет это число в октябре 2024 года", — говорится в сообщении разведывательного ведомства.

По данным британской разведки, РФ продолжает расширяет свои возможности для осуществления масштабных дроновых атак по Украине. В частности, имеющиеся поставленные ударные БПЛА от Ирана также дополняются увеличением внутреннего производства.

"РФ использует свои дроны-камикадзе против множества целей, в частности против энергетической инфраструктуры, пытаются учитывать их способность наносить удары вглубь украинской территории, и оказывают давление на украинскую систему ПВО", — отмечается в отчете ведомства.

Напомним, в ночь на 23 октября ВС РФ запустили более 80 шахедов и других неустановленных дронов. Подтверждена ликвидация 57 вражеских БПЛА в 12 регионах Украины. 15 российских беспилотников не долетели до целей и локально потеряны.

Также Фокус сообщал, что в результате этой же дроновой атаки ВС РФ был слышен ряд взрывов в Черкассах. По данным Черкасской ОГА, вражеские дроны повредили объекты инфраструктуры в областном центре, а также есть попадания осколков по жилой застройке и автомобилям в регионе.