Хочуть перевершити: РФ атакувала Україну рекордною кількістю "Шахедів"

Розвідка Великої Британії переконана, що ЗС РФ перевершать цей показник вже в жовтні цього року, а також намагатимуться наростити свої можливості для здійснення масштабних дронових атак по Україні.

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За вересень 2024 року РФ запустила понад 1300 ударних дронів по території України, що є найбільшою кількістю безпілотних літальних апаратів, запущених протягом одного місяця з початку війни. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Наразі відомство не може точно сказати, чи зможе російська армія підтримувати поточний показник до кінця цього року. Однак у щомісячному порівнянні ця цифра точно буде подолана вже протягом жовтня.

"З огляду на поточні показники, майже напевно, що Росія перевершить це число у жовтні 2024 року", — йдеться у повідомленні розвідувального відомства.

За даними британської розвідки, РФ продовжує розширює свої можливості для здійснення масштабних дронових атак по Україні. Зокрема, наявні поставлені ударні БпЛА від Ірану також доповнюються збільшенням внутрішнього виробництва.

"РФ використовує свої дрони-камікадзе проти безлічі цілей, зокрема проти енергетичної інфраструктури, намагається враховувати їхню здатність завдавати ударів углиб української території і чинить тиск на українську систему ППО", — зазначається у звіті відомства.

Нагадаємо, в ніч проти 23 жовтня ЗС РФ запустили понад 80 шахедів та інших невстановлених дронів. Підтверджено ліквідацію 57 ворожих БпЛА в 12 регіонах України. 15 російських безпілотників не долетіли до цілей та локаційно втрачені.

Також Фокус повідомляв, що в результаті цієї ж дронової атаки ЗС РФ було чутно низку вибухів у Черкасах. За даними Черкаської ОВА, ворожі дрони пошкодили об'єкти інфраструктури в обласному центрі, а також є влучання осколків по житловій забудові та автомобілям у регіоні.