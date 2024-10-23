Путина побудил к нападению на Украину выход США из Афганистана, — военный корреспондент

Немецкая журналистка Катрин Айгендорф, которая освещала войну на Донбассе и в Афганистане, заявила, что российское полномасштабное вторжение в Украину началось из-за внешнеполитической ошибки президента США Джо Байдена.

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Президент РФ Владимир Путин решил напасть на Украину, когда стало понятно, что США начали терять роль ведущей мировой державы. Такое мнение высказала немецкий военный корреспондент Катрин Айгендорф в эфире телеканала ZDF, передает издание Bild.

62-летняя корреспондентка долгое время работала в Москве, а также освещала Чеченскую войну, работала в Афганистане, на Донбассе и вела репортажи из Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Катрин Айгендорф утверждает, что одним из главных переломных моментов, которые привели к решению Кремля начать вторжение, стал вывод американских войск из Афганистана в 2021 году. Она считает, что начался этот процесс с действий Дональда Трампа, который заключил соглашение с террористической организацией "Талибан", не включив в документ действующее правительство Афганистана.

По мнению Катрин, когда Джо Байден инициировал вывод войск, это стало для Путина сигналом о потере Соединенными Штатами ведущей роли на международной арене.

"Несмотря на все предупреждения, Джо Байден провел тот хаотичный выход. И, конечно, Владимир Путин наблюдал за этим с большим вниманием. Афганистан был центром краха Советского Союза, Вьетнамом Советского Союза. И Путин, конечно, очень пристально смотрел, что там происходит", — сказала журналистка.

Айгендорф предполагает, что если бы не эти обстоятельства, Путин мог бы не решиться на такой шаг.

"Путин, возможно, еще раз подумал бы, нападать ли на эту страну таким образом. Это смелый тезис, но для меня все взаимосвязано. Мы не можем рассматривать это изолированно", — подытожила военный корреспондент.

Стоит также упомянуть, 23 октября СМИ предполагали, что Путин планирует использовать саммит БРИКС против Украины. На саммите, который начался в Казани, собрались лидеры около 20 стран, и с его помощью Путин пытается продемонстрировать, что не находится в международной изоляции.

Кроме того, 22 октября Фокус писал о том, насколько реальны перспективы распада РФ и какие мысли высказывал по этому поводу Путин.