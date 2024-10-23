Путіна спонукав до нападу на Україну вихід США з Афганістану, — військова кореспондентка

Німецька журналістка Катрін Айґендорф, яка висвітлювала війну на Донбасі і в Афганістані, заявила, що російське повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося через зовнішньополітичну помилку президента США Джо Байдена.

Related video

Президент РФ Володимир Путін вирішив напасти на Україну, коли стало зрозуміло, що США почали втрачати роль провідної світової держави. Таку думку висловила німецька військова кореспондентка Катрін Айґендорф в ефірі телеканалу ZDF, передає видання Bild.

62-річна кореспондентка тривалий час працювала в Москві, а також висвітлювала Чеченську війну, працювала в Афганістані, на Донбасі і вела репортажі з України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Катрін Айґендорф стверджує, що одним із головних переломних моментів, які призвели до рішення Кремля розпочати вторгнення, стало виведення американських військ із Афганістану у 2021 році. Вона вважає, що розпочався цей процес із дій Дональда Трампа, який уклав угоду з терористичною організацією "Талібан", не включивши до документа чинний уряд Афганістану.

На думку Катрін, коли Джо Байден ініціював виведення військ, це стало для Путіна сигналом про втрату Сполученими Штатами провідної ролі на міжнародній арені.

"Попри всі попередження, Джо Байден провів той хаотичний вихід. І, звісно, Володимир Путін спостерігав за цим із великою увагою. Афганістан був центром краху Радянського Союзу, В'єтнамом Радянського Союзу. Путін, звичайно, дуже пильно спостерігав, що там відбувається", — сказала журналістка.

Айґендорф припускає, якби не ці обставини, Путін міг би не зважитися на такий крок.

"Путін, можливо, ще раз подумав би, чи нападати на цю країну в такий спосіб. Це сміливий тезис, але для мене все взаємопов'язано. Ми не можемо розглядати це ізольовано", — підсумувала військова кореспондентка.

Варто також згадати, 23 жовтня ЗМІ припускали, що Путін планує використати саміт БРІКС проти України. На саміті, який розпочався в Казані, зібралися лідери близько 20 країн, за його допомогою Путін намагається продемонструвати, що не перебуває в міжнародній ізоляції.

Крім того, 22 жовтня Фокус писав про те, наскільки реальними є перспективи розпаду РФ і які думки висловлював із цього приводу Путін.