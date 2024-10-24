Дроны перерезают логистику: в батальоне им. Да Винчи рассказали, как ВС РФ проводят штурмы (видео)

По словам замкомандира роты Артема Орловского, вся бронетехника российских войск набита пехотой, как рыба в консервной банке. Если оккупантам удается доехать до позиций и высадить десант, украинские военные делают все возможное, чтобы их уничтожать.

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Российская оккупационная группировка применяет достаточно техники для механизированных штурмов в районе Угледара. Происходят частые механизированные атаки, при этом в штурм отправляется по одной-две и больше единиц техники. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал Артем Орловский, замкомандира роты огневой поддержки 1-го ОШБ им. Да Винчи.

Сообщается, что все "коробочки" набиты пехотой, как рыба в консервной банке. Если вражеской технике удается доехать до позиций и высадить десант, украинские военные делают все возможное, чтобы их уничтожать. При этом украинская пехота прилагает значительные усилия.

"Очень сложно, техники у противника очень много. Тем не менее делаем все возможное для уничтожения", — отметил Орловский.

По его словам, потери врага значительно выше, чем у украинских войск.

"Постоянные механизированные накаты, у них даже не бывает выходных <…> Очень часто бывали массированные накаты, по 4-5 коробочек, полностью набитых пехотой. Они высаживались, но старались доводить до 100-процентной результативности, чтобы возле наших боевых порядках не было пехоты противника", — объяснил замкомандира.

По его словам, враг использует значительное количество БПЛА на передовой и иногда ему удается перерезать логистические пути одними только дронами.

"Из моего личного опыта я знаю, что враг использует FPV-дроны с разными частотами, я не знаю, сколько у них стоит расчетов, сколько задействовано операторов, но могу сказать, что они используют разные FPV-дроны. Когда один не долетает, они используют другой", — добавил он.

О российской тактике штурмов — 16:47

По его словам, таким образом россияне могут применять несколько дронов, один из которых все же долетает до цели.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отразили до 150 штурмов, а два участка фронта остаются самыми горячими.

Также сообщалось, что, по оценкам The Telegraph, война в Украине приближается к Третьей мировой.