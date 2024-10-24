Дроны перерезают логистику: в батальоне им. Да Винчи рассказали, как ВС РФ проводят штурмы (видео)
По словам замкомандира роты Артема Орловского, вся бронетехника российских войск набита пехотой, как рыба в консервной банке. Если оккупантам удается доехать до позиций и высадить десант, украинские военные делают все возможное, чтобы их уничтожать.
Российская оккупационная группировка применяет достаточно техники для механизированных штурмов в районе Угледара. Происходят частые механизированные атаки, при этом в штурм отправляется по одной-две и больше единиц техники. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал Артем Орловский, замкомандира роты огневой поддержки 1-го ОШБ им. Да Винчи.
Сообщается, что все "коробочки" набиты пехотой, как рыба в консервной банке. Если вражеской технике удается доехать до позиций и высадить десант, украинские военные делают все возможное, чтобы их уничтожать. При этом украинская пехота прилагает значительные усилия.
"Очень сложно, техники у противника очень много. Тем не менее делаем все возможное для уничтожения", — отметил Орловский.
По его словам, потери врага значительно выше, чем у украинских войск.
"Постоянные механизированные накаты, у них даже не бывает выходных <…> Очень часто бывали массированные накаты, по 4-5 коробочек, полностью набитых пехотой. Они высаживались, но старались доводить до 100-процентной результативности, чтобы возле наших боевых порядках не было пехоты противника", — объяснил замкомандира.
По его словам, враг использует значительное количество БПЛА на передовой и иногда ему удается перерезать логистические пути одними только дронами.
"Из моего личного опыта я знаю, что враг использует FPV-дроны с разными частотами, я не знаю, сколько у них стоит расчетов, сколько задействовано операторов, но могу сказать, что они используют разные FPV-дроны. Когда один не долетает, они используют другой", — добавил он.
По его словам, таким образом россияне могут применять несколько дронов, один из которых все же долетает до цели.
Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отразили до 150 штурмов, а два участка фронта остаются самыми горячими.
Также сообщалось, что, по оценкам The Telegraph, война в Украине приближается к Третьей мировой.