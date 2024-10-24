Дрони перерізають логістику: у батальйоні ім. Да Вінчі розповіли, як ЗС РФ проводять штурми (відео)

За словами заступника командира роти Артема Орловського, вся бронетехніка російських військ набита піхотою, як риба в консервній банці. Якщо окупантам вдається доїхати до позицій і висадити десант, українські військові роблять усе можливе, щоб їх знищувати.

Related video

Російське окупаційне угруповання застосовує достатньо техніки для механізованих штурмів у районі Вугледара. Відбуваються часті механізовані атаки, водночас у штурм вирушає по одній-двох й більше одиниць техніки. Про це в коментарі "24 каналу" розповів Артем Орловський, заступник командира роти вогневої підтримки 1-го ОШБ ім. Да Вінчі.

Важливо

Окупанти показали захоплених у полон "Вовків Да Вінчі": комбат відреагував (відео)

Повідомляється, що всі "коробочки" набиті піхотою, як риба в консервній банці. Якщо ворожій техніці вдається доїхати до позицій і висадити десант, українські військові роблять усе можливе, щоб їх знищувати. При цьому українська піхота докладає значних зусиль.

"Дуже складно, техніки у противника дуже багато. Проте робимо все можливе для знищення", — зазначив Орловський.

За його словами, втрати ворога значно вищі, ніж в українських військ.

"Постійні механізовані накати, у них навіть не буває вихідних <...> Дуже часто бували масовані накати, по 4-5 коробочок, повністю набитих піхотою. Вони висаджувалися, але намагалися доводити до 100-відсоткової результативності, щоб біля наших бойових порядків не було піхоти противника", — пояснив заступник командира.

За його словами, ворог використовує значну кількість БПЛА на передовій і іноді йому вдається перерізати логістичні шляхи одними лише дронами.

"З мого особистого досвіду я знаю, що ворог використовує FPV-дрони з різними частотами, я не знаю, скільки в них розрахунків, скільки залучено операторів, але можу сказати, що вони використовують різні FPV-дрони. Коли один не долітає, вони використовують інший", — додав він.

Про російську тактику штурмів — 16:47

За його словами, у такий спосіб росіяни можуть застосовувати кілька дронів, один з яких все ж долітає до цілі.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили до 150 штурмів, а дві ділянки фронту залишаються найгарячішими.

Також повідомлялося, що, за оцінками The Telegraph, війна в Україні наближається до Третьої світової.