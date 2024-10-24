На думку військового оглядача Девід Екса, зростання ролі Північної Кореї у російсько-українському протистоянні може втягнути в конфлікт і Південну Корею, яка виробляє одні з найкращих у світі зразків зброї, зокрема танки та артилерію.

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Між 8 та 13 жовтня сім кораблів Тихоокеанського флоту Росії вийшли з портів Північної Кореї і вирушили до Владивостока, перевозячи 1 500 північнокорейських спецпризначенців. Це лише перша хвиля з потенційно 11 тисяч солдатів, яких Пхеньян може надіслати на допомогу Росії у війні проти України. Ця говорить про те, що війна перестає бути суто двостороннім конфліктом і стає частиною ширшого глобального протистояння. Про це пише військовий оглядач Девід Екс для видання The Telegraph.

"Межу перейдено, і війська третьої сторони незабаром будуть на місці. Інші країни з обох сторін можуть наслідувати цей приклад: такі дії вже пропонували британські та французькі політики. Зараз це глобальна війна, потенційно світова війна. Очевидно, що російські лідери та їхні союзники в Ірані, Північній Кореї і — меншою мірою — Китаї розуміють ставки. Менш очевидно, що це розуміють союзники України в НАТО", — йдеться у матеріалі.

Раніше Північна Корея вже надавала підтримку Росії, постачаючи артилерійські снаряди, балістичні ракети та інше озброєння, пише Девід Екс. Але залучення військових підрозділів демонструє новий рівень співпраці між Москвою і Пхеньяном, допомагаючи Кремлю вирішити одну з основних проблем — нестачу людських ресурсів. Щоденні втрати російських військових, за оцінками, сягають тисячі осіб на день, і Пхеньян здатен тимчасово компенсувати цей дефіцит.

Хоча північнокорейські військові, ймовірно, спочатку будуть виконувати допоміжні функції, їх участь дозволить Росії звільнити свої війська для фронтових бойових дій. Однак загалом це "породжує зловісну перспективу: можливо, приїде набагато більше північнокорейців".

Зростання підтримки Росії з боку Північної Кореї може змусити Південну Корею переглянути свою позицію. Наразі Сеул надає Україні гуманітарну допомогу і, за деякими даними, продала США мільйон артилерійських снарядів для подальшої передачі Києву. Однак у Південній Кореї дедалі більше занепокоєні військовою підтримкою Росії з боку Пхеньяна. На засіданні Ради національної безпеки Південної Кореї це назвали "серйозною загрозою безпеці" та пообіцяли посилити свою участь у допомозі Україні.

Сеул виробляє одні з найкращих у світі зразків зброї, зокрема танки та артилерію, і незабаром ці технології можуть з’явитися на полі бою в Україні. Однак залишається питання, чи усвідомлюють країни НАТО усі наслідки ескалації війни так, як це робить Південна Корея.

Екс зазначає, що відбувся певний спад зовнішньої підтримки України саме в той момент, коли її потрібно більше. Українські військові нещодавно сформували 14 нових бригад, що на 10% збільшило структуру наземних бойових сил. Але уповільнення іноземної допомоги означає, що 10 бригадам не вистачає важкої техніки, заявив президент Володимир Зеленський.

Можливо, південнокорейська допомога заповнить розрив. Але Києву не варто будувати свою стратегію, виходячи з того, що Південна Корея усвідомлює наслідки дедалі більш глобальної війни більше, ніж країни НАТО, резюмує автор матеріалу.

Нагадаємо, 23 жовтня у Пентагоні підтвердили, що солдати з Північної Кореї прибули до Росії. Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що наразі достеменно невідомо, що вони роблять у РФ.

23 жовтня проєкт ГУР "Хочу жить" оприлюднив відеоролик корейською мовою, у якому закликає солдатів КНДР не повторювати долю російських військових, які загинули в Україні, та здаватися в полон.