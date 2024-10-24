По мнению военного обозревателя Дэвид Экса, рост роли Северной Кореи в российско-украинском противостоянии может втянуть в конфликт и Южную Корею, которая производит одни из лучших в мире образцов оружия, в частности танки и артиллерию.

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Между 8 и 13 октября семь кораблей Тихоокеанского флота России вышли из портов Северной Кореи и отправились во Владивосток, перевозя 1 500 северокорейских спецназовцев. Это лишь первая волна из потенциально 11 тысяч солдат, которых Пхеньян может прислать на помощь России в войне против Украины. Эта говорит о том, что война перестает быть сугубо двусторонним конфликтом и становится частью более широкого глобального противостояния. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс для издания The Telegraph.

"Граница перейдена, и войска третьей стороны вскоре будут на месте. Другие страны с обеих сторон могут последовать этому примеру: такие действия уже предлагали британские и французские политики. Сейчас это глобальная война, потенциально мировая война. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и — в меньшей степени — Китае понимают ставки. Менее очевидно, что это понимают союзники Украины в НАТО", — говорится в материале.

Ранее Северная Корея уже оказывала поддержку России, поставляя артиллерийские снаряды, баллистические ракеты и другое вооружение, пишет Дэвид Экс. Но привлечение военных подразделений демонстрирует новый уровень сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, помогая Кремлю решить одну из основных проблем — нехватку человеческих ресурсов. Ежедневные потери российских военных, по оценкам, достигают тысячи человек в день, и Пхеньян способен временно компенсировать этот дефицит.

Хотя северокорейские военные, вероятно, сначала будут выполнять вспомогательные функции, их участие позволит России освободить свои войска для фронтовых боевых действий. Однако в целом это "порождает зловещую перспективу: возможно, приедет гораздо больше северокорейцев".

Рост поддержки России со стороны Северной Кореи может заставить Южную Корею пересмотреть свою позицию. Сейчас Сеул предоставляет Украине гуманитарную помощь и, по некоторым данным, продал США миллион артиллерийских снарядов для дальнейшей передачи Киеву. Однако в Южной Корее все больше обеспокоены военной поддержкой России со стороны Пхеньяна. На заседании Совета национальной безопасности Южной Кореи это назвали "серьезной угрозой безопасности" и пообещали усилить свое участие в помощи Украине.

Сеул производит одни из лучших в мире образцов оружия, в частности танки и артиллерию, и вскоре эти технологии могут появиться на поле боя в Украине. Однако остается вопрос, осознают ли страны НАТО все последствия эскалации войны так, как это делает Южная Корея.

Экс отмечает, что произошел определенный спад внешней поддержки Украины именно в тот момент, когда ее нужно больше. Украинские военные недавно сформировали 14 новых бригад, что на 10% увеличило структуру наземных боевых сил. Но замедление иностранной помощи означает, что 10 бригадам не хватает тяжелой техники, заявил президент Владимир Зеленский.

Возможно, южнокорейская помощь восполнит разрыв. Но Киеву не стоит строить свою стратегию, исходя из того, что Южная Корея осознает последствия все более глобальной войны больше, чем страны НАТО, резюмирует автор материала.

Напомним, 23 октября в Пентагоне подтвердили, что солдаты из Северной Кореи прибыли в Россию. Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что пока точно неизвестно, что они делают в РФ.

23 октября проект ГУР "Хочу жить" обнародовал видеоролик на корейском языке, в котором призывает солдат КНДР не повторять судьбу российских военных, погибших в Украине, и сдаваться в плен.