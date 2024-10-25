Топгенерал США назвал "опасные боевые силы" РФ, которые еще не имели потерь на войне против Украины

Генерал Каволи считает, что ряд родов войск ВС РФ не понес серьезных потерь, а большая часть тактической авиации еще не привлечена к боевым действиям. Он убежден, что РФ пытается также улучшить свою сухопутную компоненту.

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Командующий сил НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи считает, что РФ имеет "опасные боевые силы", которые почти не понесли потерь во время боевых действий, несмотря на общие серьезные потери. Об этом военный рассказал в интервью для Atlantic Council, передает Business Insider.

Американский генерал указал, что дальняя авиация, ракетные силы стратегического назначения, оборонительные подразделения и подводные средства почти не пострадали от войны, а значительная часть российской тактической авиации до сих пор не привлечена к ведению боевых действий.

"Поэтому, несмотря на значительные потери в наземной сфере, у остальной военной структуры России остается огромный потенциал — как обычный, так и ядерный — и поэтому необходимо иметь это в виду", — говорит Каволи.

Генерал США подчеркивает, что сухопутные силы РФ понесли серьезные потери во время боевых действий в Украине, однако Москва сделала заметные шаги для восстановления.

"Военная сила, в частности сухопутная сила, внутри Украины сегодня значительно больше, чем та, которая была там в начале войны. Поэтому российская армия фактически выросла за этот период", — отметил американский военный.

Каволи констатирует, что сейчас у РФ есть определенные проблемы с качеством и возможностями пополнения этой компоненты. Однако Россия имеет план восстановления этих сил для дальнейшего развертывания у границ НАТО, к чему в Альянсе стоит отнестись "очень серьезно".

Напомним, Фокус рассказывал о том, как в ВСУ показали "дорогу смерти" на Курщине. Россияне прозвали путь между населенными пунктами на собственной территории "дорогой смерти". ВС РФ потеряли там техники на миллионы долларов.

Также мы сообщали, как украинский БПЛА поразил радиолокационную станцию ВС РФ в оккупированном Крыму. По данным российских медиа, беспилотники атаковали мобильный пункт 31-й дивизии ПВО вблизи села Еленовка в Крыму.