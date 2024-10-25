Топгенерал США назвав "небезпечні бойові сили" РФ, які ще не мали втрат на війні проти України

Генерал Каволі вважає, що низка родів військ ЗС РФ не зазнала серйозних втрат, а більша частина тактичної авіації ще не залучена до бойових дій. Він переконаний, що РФ намагається також покращити свою сухопутну компоненту.

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Командувач сил НАТО в Європі, генерал армії США Крістофер Каволі вважає, що РФ має "небезпечні бойові сили", які майже не зазнали втрат під час бойових дій, попри загальні серйозні втрати. Про це військовий розповів у інтерв'ю для Atlantic Council, передає Business Insider.

Американський генерал зауважив, що дальня авіація, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби майже не зазнали впливу від війни, а значна частина російської тактичної авіації ще досі не залучена до ведення бойових дій.

"Тож, попри значні втрати в наземній сфері, у решти військової структури Росії залишається величезний потенціал — як звичайний, так і ядерний — і тому необхідно мати це на увазі", — каже Каволі.

Генерал США наголошує, що сухопутні сили РФ зазнали серйозних втрат під час бойових дій в Україні, однак Москва зробила помітні кроки для відновлення.

"Військова сила, зокрема сухопутна, всередині України сьогодні значно більша, ніж та, яка була там на початку війни. Тому російська армія фактично зросла за цей період", — зазначив американський військовий.

Каволі констатує, що наразі у РФ є певні проблеми з якістю та можливостями поповнення цієї компоненти. Однак Росія має план відновлення цих сил для подальшого розгортання біля кордонів НАТО, до чого в Альянсі варто поставитися "дуже серйозно".

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як у ЗСУ показали "дорогу смерті" на Курщині. Росіяни прозвали шлях між населеними пунктами на власній території "дорогою смерті". ЗС РФ втратили там техніки на мільйони доларів.

Також ми повідомляли, як український БПЛА уразив радіолокаційну станцію ЗС РФ у окупованому Криму. За даними російських медіа, безпілотники атакували мобільний пункт 31-ї дивізії ППО поблизу села Оленівка в Криму.