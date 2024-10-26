Мешает шум истребителей: гражданские препятствуют армии Нидерландов готовиться к войне с РФ

Аналитики отмечают, что одной из самых трудных задач для вооруженных сил Нидерландов является найти место для подготовки к войне. Кроме гражданских, военным мешают еще и экологи.

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Армия Нидерландов не может должным образом подготовиться к войне России против НАТО из-за сопротивления экологов и гражданского населения, проживающего вблизи военных полигонов. Об этом пишет Defense News.

"Новая гражданско-военная головоломка страны является символом подобных событий в других странах Европы, где пространство ограничено в густонаселенных районах, а современные правила настроены на согласование экономических и экологических целей, а не вопросов войны и мира", — говорится в материале.

Аналитики уточнили, что армия Нидерландов хочет отрабатывать навыки ведения окопной войны, но жесткие экологические нормы этой страны "не позволяют брать лопату на ее учебные полигоны".

Военно-воздушные силы также сталкиваются с препятствиями на пути повышения своей боеготовности. Пилотам нужно чаще летать на своих истребителях F-35, но они ограничены крошечными полетными зонами вблизи авиабаз.

Сейчас нидерландское правительство прилагает усилия, чтобы вернуть военным по крайней мере часть того пространства для тренировок, которое было им доступно во времена холодной войны. Этот план правительства уже вызвал более 2200 письменных вопросов от граждан, компаний и местных политиков, обеспокоенных тем, что в их местности военные будут учиться стрелять, копать и летать.

В частности, один обеспокоенный владелец кемпинга волновался, что шум от истребителей F-35 над головой повредит его бизнесу. Владельцев частных загородных домов беспокоит, что их имения оказались в "красном круге на карте" — в зоне потенциальной опасности, которая возникает вокруг склада с боеприпасами.

Министерство обороны присматривается к территории, где можно отрабатывать высадку речного десанта, но природоохранная группа Natuurmonumenten возмущена такими планами, потому что в том болоте растут редкие орхидеи и останавливаются перелетные птицы.

"Граждане все признают, что это все нужно, но как только это происходит возле их домов, вдруг они этого не хотят. Это, конечно, непоследовательность в рассуждениях", — подчеркнул старший научный сотрудник нидерландского аналитического центра Clingendael Institute Дик Занди.

Напомним, в сентябре Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по всей России.

Фокус также писал, что Нидерланды отдают Украине БТРы морских пехотинцев Viking.