Аналітики наголошують, що одним з найважчих завдань для збройних сил Нідерландів є знайти місце для підготовки до війни. Окрім цивільних, військовим заважають ще й екологи.

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Армія Нідерландів не може як належне підготуватися до війни Росії проти НАТО через спротив екологів та цивільного населення, яке проживає поблизу військових полігонів. Про це пише Defense News.

"Нова цивільно-військова головоломка країни є символом подібних подій в інших країнах Європи, де простір обмежений у густонаселених районах, а сучасні правила налаштовані на узгодження економічних та екологічних цілей, а не питань війни та миру", — йдеться у матеріалі.

Аналітики уточнили, що армія Нідерландів хоче відпрацьовувати навички ведення окопної війни, але жорсткі екологічні норми цієї країни "не дозволяють брати лопату на її навчальні полігони".

Військово-повітряні сили також стикаються з перешкодами на шляху підвищення своєї боєготовності. Пілотам потрібно частіше літати на своїх винищувачах F-35, але вони обмежені крихітними польотними зонами поблизу авіабаз.

Зараз нідерландський уряд докладає зусиль, аби повернути військовим принаймні частину того простору для тренувань, який був їм доступний в часи холодної війни. Цей план уряду вже викликав понад 2200 письмових запитань від громадян, компаній і місцевих політиків, занепокоєних тим, що в їхній місцевості військові вчитимуться стріляти, копати та літати.

Зокрема, один стурбований власник кемпінгу хвилювався, що шум від винищувачів F-35 над головою зашкодить його бізнесу. Власників приватних заміських будинків непокоїть, що їхні маєтки опинилися у "червоному колі на мапі" – в зоні потенційної небезпеки, яка виникає навколо складу з боєприпасами.

Міністерство оборони придивляється до території, де можна відпрацьовувати висадку річкового десанту, але природоохоронна група Natuurmonumenten обурена такими планами, бо в тому болоті ростуть рідкісні орхідеї та зупиняються перелітні птахи.

"Громадяни всі визнають, що це все потрібно, але щойно це відбувається біля їхніх домівок, раптом вони цього не хочуть. Це, звісно, ​​непослідовність у міркуваннях", — наголосив старший науковий співробітник нідерландського аналітичного центру Clingendael Institute Дік Занді.

Нагадаємо, у вересні Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по всій Росії.

Фокус також писав, що Нідерланди віддають Україні БТРи морських піхотинців Viking.