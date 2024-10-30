Китай осмелел: США могут сократить поддержку не только Украины, но и Израиля, — аналитик

По мнению научного сотрудника CNAS Карлтона Хейлига, Соединенным Штатам необходимо сместить свои приоритеты с Европы и Ближнего Востока, чтобы сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

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Растущая мощь Китая вызывает обеспокоенность Вашингтона, и на недавнем выступлении глава Тихоокеанского командования сухопутных войск США генерал Чарльз Флинн подчеркнул этот аспект. По его словам, чтобы выдержать военную конкуренцию с Китаем, Штаты должны пересмотреть военную поддержку, в том числе, в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Breaking Defense.

Флинн отметил, что Китай наращивает свою сухопутную, военно-морскую и воздушную мощь, приближаясь к превосходству в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В итоге Соединенные Штаты, активно противостоящие китайским амбициям, оказались в сложной ситуации: для концентрации усилий на азиатском направлении Америке, возможно, потребуется сократить свое присутствие в других частях мира.

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Научный сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности (CNAS) Карлтон Хейлиг пишет, что американские силы активно задействованы на Ближнем Востоке, где военные миссии требуют немалых ресурсов. В частности, действия против вооруженных группировок и враждебных режимов требуют значительных затрат на ракеты и противовоздушные системы.

За последний год США потратили более миллиарда долларов на ракеты в этом регионе, что ослабляет их оборонные запасы, предназначенные для Азии. Так по официальным данным, было израсходовано около 100 ракет класса земля-воздух SM-2 и SM-6.

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В Европе же продолжается поддержка Украины и сдерживание российских войск. Внимание Вашингтона, который сосредоточен на поддержке европейской безопасности, почти три года приковано к российско-украинской войне, что ограничивает возможности реагировать на усиление Китая в Азии.

Поэтому американцам предстоит решить, как с минимальными потерями перераспределить ресурсы для усиления своих позиций в Тихоокеанском регионе, где Китай стремится укрепить свое влияние.

Приемлемое решение

В сложившейся геополитической ситуации США продолжают призывать страны НАТО увеличить военные расходы. Новый акцент на более активной роли союзников и новобранцев альянса, таких как Швеция и Финляндия, позволяет Вашингтону рассмотреть вариант сокращения своих сил в Европе и сосредоточиться на Азии.

На Ближнем Востоке американцы могут перейти к поддержке многонациональных операций по обеспечению безопасности торговых путей, что позволит высвободить ресурсы для Азии. Параллельно США планируют сотрудничать с Израилем для стабилизации ситуации в регионе, минимизируя потребность в прямом военном присутствии.

Важной частью стратегии станет также укрепление сотрудничества с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Япония и Австралия. Соглашение AUKUS, обеспечивающее совместные разработки и поставки подводных лодок, может послужить основой для будущих оборонных союзов, обеспечивая безопасность в регионе.

"Да, относительный уход из Европы и Ближнего Востока трудно воспринимается и несет свои риски. Но если Китай — самая большая угроза американским интересам, то он должен оставаться главным объектом американских возможностей — даже если это связано с принятием риска в других местах", — подытожил Хейлиг.

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Напомним, западные аналитики дали оценку действиям Израиля, который усилил военные удары по вооруженным группировкам, поддерживаемым Ираном. Они подчеркивают, что с одной стороны Израиль должен получать всю необходимую поддержку от США, чтобы отправить правительство Ирана "на свалку истории", а с другой — избежать ошибок, которые американцы совершили в Ираке.