Заморозка войны: когда будет, как будет и что будет с Украиной потом
Сейчас геополитическая ситуация складывается так, что заморозка войны в Украине выгодна всем, признает аналитик Анатолий Амелин. Украину могут к этому принудить — и важно понимать, какие будут условия, какие последствия и что придется сделать, чтобы страна получила будущее
Что ждет Украину в ближайший год?
Несколько тезисов о возможном сценарии развития событий в Украине в ближайший год (по итогам нескольких важных разговоров за последнюю неделю)
Начну с главного:
- будущего не знает никто. Сценариев будущего — множество;
- но с будущим можно работать (анализировать его сценарии и факторы, которые на них влияют, оценивать вероятность наступления того или иного сценария);
- на будущее можно влиять. Точнее, его можно создавать. Но для этого нужно быть субъектом и иметь свой план достижения сформулированных целей (сразу отмечу, что мы признаки субъектности утратили к началу 2023 года).
Теперь по сценариям.
Осенью 2024 года я описал основной сценарий "замораживания". Старт сценария — с осени 2024 года.
Заморозка выгодна всем
1) Выгодна прежде всего США. Штаты уже потратили на помощь Украине почти $200 млрд.
- Украина выстояла;
- ослабила Россию;
- ОПК США получил рекордные заказы;
- НАТО получило вторую жизнь;
- экономические позиции Китая ослаблены.
Главные цели для США достигнуты. Проигрыш и падение России в эти цели не входят. Но Штаты видят риск сближения России и Китая и продолжение войны только ускорит этот трек.
Главное, Штаты не видят перспективы "сжигать" дальше деньги на войну. И остановить "сжигание" можно только замораживанием.
2) Выгодна Европе.
ЕС уже потратили на помощь почти 150 млрд евро. И планируют потратить еще 35 млрд. Европейским политикам все труднее объяснять своим избирателям, куда тратятся их деньги.
Негативным фоном здесь Европой российские агенты разгоняют новости о коррупционных фактах в Украине. ЕС хочет иметь безопасность в регионе, но не хочет продолжать тратить такие большие деньги на это.
Ну и хочет вернуться к торговле с Россией — большим рынком европейских товаров.
3) Выгодна Китаю.
Вторжение в Украину и затяжной конфликт обнулили планы Китая на успешное развитие проекта "Один пояс Один путь", который потерял первенство среди основных торговых партнеров США. Китайская экономика находится на пороге глубоких проблем и при этом Китай так и не закончил перевооружение своей армии (планировал это сделать до 2027 года).
3) Россия также заинтересована в "заморозке" и в освобождении территорий Курской области.
Российская экономика также испытывает глубокие проблемы и ей нужна "передышка". Расходы на войну ей уже обошлись более чем в $200 млрд, не считая последствий санкций.
Появление военных из "Северной Кореи" лишь подтверждает кризис, который разворачивается и в экономике, и в армии.
Главный вопрос — в каком формате и на каких условиях состоится "заморозка".Важно
4) Украина.
Не буду писать, что мы заинтересованы в "замораживании". Мы заинтересованы в победе и завершении войны.
Но война всегда ресурсы. Мы не можем сами финансировать свой бюджет и нам в этом помогают партнеры. $36 млрд — это дыра бюджета, которую они закрывают.
Без партнеров мы не способны продолжать войну. Если партнерам заморозка выгодна — они просто "перекроют" кран финансовой и военной помощи Украине.
Как и когда будет заморозка?
Здесь каждый хочет иметь условия заморозки на своих условиях:
1. Россия
- хочет максимально контролировать территории Украины, демилитаризовать Украину вглубь;
- получить гарантии того, что Крым и оккупированные территории не будут предметом дальнейших споров;
- возвращение территорий Курской области;
- сохранение сухопутного коридора в Крым (на юг Украины);
- хочет размораживания замороженных активов;
- и, конечно, хочет невступление Украины в НАТО.
2. США и Европа
- хотят "заморозку" по линии соприкосновения;
- а также гарантии того, что конфликт не повторится и что Европа будет в безопасности;
- уменьшить расходы, сняв с себя "головную боль".
Они не видят перспективы военной победы. И считают, что ежедневно продолжение войны — только "сжигает" ресурсы и создает у них внутренние проблемы.
3. Китай
- он, в принципе, хочет остановку войны, снятие санкций, открытие границ России и Европы;
- но он не хочет сильной России. Ему необходима слабая Россия — поставщик сырьевых ресурсов, необходимых Китаю;
- Китаю потребуются мощности ВПК России для подготовки к большой войне.
4. Украина
- хотя Украина официально не артикулирует свой план "заморозки", Курская операция имеет прямое отношение к ней;
- Курская область (часть, контролируемая нами) будет обменяна, скорее всего, на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей;
- таким образом, "украинский вариант заморозки" — это максимальное освобождение Херсонской и Запорожской областей;
- получение контроля над ЗАЭС;
- получение гарантий безопасности и неповторения вторжения.
Как собрать эти варианты?
Как говорят военные, "переговоры ведутся на поле боя". И эскалация конфликта — один из путей поднятия ставок:
- Украина хочет бить западным оружием вглубь России. Украина контролирует часть территории России. Украина уже имеет достаточное количество своих средств дальнего поражения, которые позволяют поднимать ставки;
- появление корейцев в рядах российской армии, получение ракет из Кореи и Ирана, продолжение массированных обстрелов Украины ракетами и дронами — российский вариант поднятия ставок;
- США прощупывают возможность снижения цен на нефть как инструмент "обескровливания российской экономики войны".
Не случайно выглядит заявление Министра энергетики Саудовской Аравии, который угрожает обвалить цены на нефть до $50. Это также повышение ставок.
Как и приглашение Украины в НАТО — это также повышение ставок.
И не стоит думать, что сегодня еще не идут переговоры. Идут. И уже обсуждается конструкция будущего "замороженного мира".
Только не могу сказать пока, какую роль играет Украина в этих переговорах. Мы имеем право голоса или нет.
Главное — процесс "заморозки" уже начат.
...
Когда может быть результат?
Выборы в США — главный определяющий фактор. Второй — успехи или неуспехи России и Украины на фронте (как в Украине, так и в России). С момента проведения выборов и до инаугурации заморозки ждать не стоит.
То есть. Февраль — период активизации процесса. И займет он не менее 3 мес.
Апрель-май 2025 года — потенциальный период официального прекращения огня.
Повторюсь — это только сценарий. Который может сильно измениться под влиянием "черных лебедей".Важно
Что будет с Украиной?
Самый сложный и болезненный вопрос. Ответ зависит от ряда важных факторов:
1. Гарантии безопасности для Украины.
Речь не только о "меморандумах". Речь о реальной защите Украины и Европы от новой войны. Здесь может быть как вступление Украины в НАТО (в чем очень сомневаюсь, думаю, от этой идеи откажутся в обмен на уступки от России), так и формирование локального оборонного союза (Украина, Польша, Латвия, Эстония, Литва и Великобритания) + статус союзника США (по аналогии с Южной Кореей и Израилем).
Дополнительной гарантией безопасности будет:
- закрытие неба (как собственными ПВО, так и европейскими);
- обеспечение заказами украинского ОПК на следующие 5-10 лет;
- строительство сети оборонных сооружений;
- размещение в Украине военного контингента США (по аналогии с Южной Кореей).
2. Экономика.
Украинская экономика разрушена. В первый год вторжения мы потеряли 30% экономики.
На восстановление экономики будут влиять:
- объем и качество капитала, который мы сможем привлечь (и который нам дадут партнеры);
- технологии (это коммерциализация украинских технологий и передача в Украину современных технологий западных стран, в частности производство микроэлектроники, как вариант);
- люди. Возвращение украинцев (стимулирование, а не давление) и взвешенная миграционная политика.
Если Запад будет готов инвестировать в Украину хотя бы 50% того, что тратил на войну, то Украина может получать до $100 млрд в год. И речь не о кредитах, а об инвестициях:
- в инфраструктуру;
- сектор ОПК;
- IT;
- микроэлектронику;
- производство и хранение энергии;
- агро и переработка;
- машиностроение и роботостроение.
3. Управление государством
И здесь начинается главный фактор.
Без проведения выборов — денег не будет. Без изменения системы управления страной (отказ от совка, обнуление 70% функций государства, которые нужны только чиновникам) — денег не будет.
Напомню, что Украина занимает 150 место в индексе экономической свободы. Это пи%дец.
Без долгосрочной стратегии (понятной инвесторам) — денег не будет. Напомню, что стратегия — удел субъектов.
Без перезагрузки судебной и правоохранительной систем — денег не будет
Без изменения фискальной системы (где Украина аутсайдер в Европе) — денег не будет.
...
Можно продолжать, но говоря о сценариях — без реализации описанных выше факторов, Украина не имеет будущего.
Не будет описанных изменений — не будет инвестиций.
Не будет инвестиций — не будет экономики, рабочих мест и достойного уровня жизни
Не будет экономики — не будет сильного ОПК и сильной армии.
Не будет безопасности — не будет людей и не будет будущего.
То, что описано — не догма, а лишь обсуждение наиболее вероятного сценария.
Важно понимать, что ближайший год — определяющий для будущего Украины, Европы и каждого из нас.
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