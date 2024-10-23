Заморозка войны: когда будет, как будет и что будет с Украиной потом

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Что ждет Украину в ближайший год?

Несколько тезисов о возможном сценарии развития событий в Украине в ближайший год (по итогам нескольких важных разговоров за последнюю неделю)

Начну с главного:

будущего не знает никто. Сценариев будущего — множество;

но с будущим можно работать (анализировать его сценарии и факторы, которые на них влияют, оценивать вероятность наступления того или иного сценария);

на будущее можно влиять. Точнее, его можно создавать. Но для этого нужно быть субъектом и иметь свой план достижения сформулированных целей (сразу отмечу, что мы признаки субъектности утратили к началу 2023 года).

Теперь по сценариям.

Осенью 2024 года я описал основной сценарий "замораживания". Старт сценария — с осени 2024 года.

Заморозка выгодна всем

1) Выгодна прежде всего США. Штаты уже потратили на помощь Украине почти $200 млрд.

Украина выстояла;

ослабила Россию;

ОПК США получил рекордные заказы;

НАТО получило вторую жизнь;

экономические позиции Китая ослаблены.

Главные цели для США достигнуты. Проигрыш и падение России в эти цели не входят. Но Штаты видят риск сближения России и Китая и продолжение войны только ускорит этот трек.

Главное, Штаты не видят перспективы "сжигать" дальше деньги на войну. И остановить "сжигание" можно только замораживанием.

2) Выгодна Европе.

ЕС уже потратили на помощь почти 150 млрд евро. И планируют потратить еще 35 млрд. Европейским политикам все труднее объяснять своим избирателям, куда тратятся их деньги.

Негативным фоном здесь Европой российские агенты разгоняют новости о коррупционных фактах в Украине. ЕС хочет иметь безопасность в регионе, но не хочет продолжать тратить такие большие деньги на это.

Ну и хочет вернуться к торговле с Россией — большим рынком европейских товаров.

3) Выгодна Китаю.

Вторжение в Украину и затяжной конфликт обнулили планы Китая на успешное развитие проекта "Один пояс Один путь", который потерял первенство среди основных торговых партнеров США. Китайская экономика находится на пороге глубоких проблем и при этом Китай так и не закончил перевооружение своей армии (планировал это сделать до 2027 года).

3) Россия также заинтересована в "заморозке" и в освобождении территорий Курской области.

Российская экономика также испытывает глубокие проблемы и ей нужна "передышка". Расходы на войну ей уже обошлись более чем в $200 млрд, не считая последствий санкций.

Появление военных из "Северной Кореи" лишь подтверждает кризис, который разворачивается и в экономике, и в армии.

Главный вопрос — в каком формате и на каких условиях состоится "заморозка".

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4) Украина.

Не буду писать, что мы заинтересованы в "замораживании". Мы заинтересованы в победе и завершении войны.

Но война всегда ресурсы. Мы не можем сами финансировать свой бюджет и нам в этом помогают партнеры. $36 млрд — это дыра бюджета, которую они закрывают.

Без партнеров мы не способны продолжать войну. Если партнерам заморозка выгодна — они просто "перекроют" кран финансовой и военной помощи Украине.

Как и когда будет заморозка?

Здесь каждый хочет иметь условия заморозки на своих условиях:

1. Россия

хочет максимально контролировать территории Украины, демилитаризовать Украину вглубь;

получить гарантии того, что Крым и оккупированные территории не будут предметом дальнейших споров;

возвращение территорий Курской области;

сохранение сухопутного коридора в Крым (на юг Украины);

хочет размораживания замороженных активов;

и, конечно, хочет невступление Украины в НАТО.

2. США и Европа

хотят "заморозку" по линии соприкосновения;

а также гарантии того, что конфликт не повторится и что Европа будет в безопасности;

уменьшить расходы, сняв с себя "головную боль".

Они не видят перспективы военной победы. И считают, что ежедневно продолжение войны — только "сжигает" ресурсы и создает у них внутренние проблемы.

3. Китай

он, в принципе, хочет остановку войны, снятие санкций, открытие границ России и Европы;

но он не хочет сильной России. Ему необходима слабая Россия — поставщик сырьевых ресурсов, необходимых Китаю;

Китаю потребуются мощности ВПК России для подготовки к большой войне.

4. Украина

хотя Украина официально не артикулирует свой план "заморозки", Курская операция имеет прямое отношение к ней;

Курская область (часть, контролируемая нами) будет обменяна, скорее всего, на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей;

таким образом, "украинский вариант заморозки" — это максимальное освобождение Херсонской и Запорожской областей;

получение контроля над ЗАЭС;

получение гарантий безопасности и неповторения вторжения.

Как собрать эти варианты?

Как говорят военные, "переговоры ведутся на поле боя". И эскалация конфликта — один из путей поднятия ставок:

Украина хочет бить западным оружием вглубь России. Украина контролирует часть территории России. Украина уже имеет достаточное количество своих средств дальнего поражения, которые позволяют поднимать ставки;

появление корейцев в рядах российской армии, получение ракет из Кореи и Ирана, продолжение массированных обстрелов Украины ракетами и дронами — российский вариант поднятия ставок;

США прощупывают возможность снижения цен на нефть как инструмент "обескровливания российской экономики войны".

Не случайно выглядит заявление Министра энергетики Саудовской Аравии, который угрожает обвалить цены на нефть до $50. Это также повышение ставок.

Как и приглашение Украины в НАТО — это также повышение ставок.

И не стоит думать, что сегодня еще не идут переговоры. Идут. И уже обсуждается конструкция будущего "замороженного мира".

Только не могу сказать пока, какую роль играет Украина в этих переговорах. Мы имеем право голоса или нет.

Главное — процесс "заморозки" уже начат.

...

Когда может быть результат?

Выборы в США — главный определяющий фактор. Второй — успехи или неуспехи России и Украины на фронте (как в Украине, так и в России). С момента проведения выборов и до инаугурации заморозки ждать не стоит.

То есть. Февраль — период активизации процесса. И займет он не менее 3 мес.

Апрель-май 2025 года — потенциальный период официального прекращения огня.

Повторюсь — это только сценарий. Который может сильно измениться под влиянием "черных лебедей".

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Что будет с Украиной?

Самый сложный и болезненный вопрос. Ответ зависит от ряда важных факторов:

1. Гарантии безопасности для Украины.

Речь не только о "меморандумах". Речь о реальной защите Украины и Европы от новой войны. Здесь может быть как вступление Украины в НАТО (в чем очень сомневаюсь, думаю, от этой идеи откажутся в обмен на уступки от России), так и формирование локального оборонного союза (Украина, Польша, Латвия, Эстония, Литва и Великобритания) + статус союзника США (по аналогии с Южной Кореей и Израилем).

Дополнительной гарантией безопасности будет:

закрытие неба (как собственными ПВО, так и европейскими);

обеспечение заказами украинского ОПК на следующие 5-10 лет;

строительство сети оборонных сооружений;

размещение в Украине военного контингента США (по аналогии с Южной Кореей).

2. Экономика.

Украинская экономика разрушена. В первый год вторжения мы потеряли 30% экономики.

На восстановление экономики будут влиять:

объем и качество капитала, который мы сможем привлечь (и который нам дадут партнеры);

технологии (это коммерциализация украинских технологий и передача в Украину современных технологий западных стран, в частности производство микроэлектроники, как вариант);

люди. Возвращение украинцев (стимулирование, а не давление) и взвешенная миграционная политика.

Если Запад будет готов инвестировать в Украину хотя бы 50% того, что тратил на войну, то Украина может получать до $100 млрд в год. И речь не о кредитах, а об инвестициях:

в инфраструктуру;

сектор ОПК;

IT;

микроэлектронику;

производство и хранение энергии;

агро и переработка;

машиностроение и роботостроение.

3. Управление государством

И здесь начинается главный фактор.

Без проведения выборов — денег не будет. Без изменения системы управления страной (отказ от совка, обнуление 70% функций государства, которые нужны только чиновникам) — денег не будет.

Напомню, что Украина занимает 150 место в индексе экономической свободы. Это пи%дец.

Без долгосрочной стратегии (понятной инвесторам) — денег не будет. Напомню, что стратегия — удел субъектов.

Без перезагрузки судебной и правоохранительной систем — денег не будет

Без изменения фискальной системы (где Украина аутсайдер в Европе) — денег не будет.

...

Можно продолжать, но говоря о сценариях — без реализации описанных выше факторов, Украина не имеет будущего.

Не будет описанных изменений — не будет инвестиций.

Не будет инвестиций — не будет экономики, рабочих мест и достойного уровня жизни

Не будет экономики — не будет сильного ОПК и сильной армии.

Не будет безопасности — не будет людей и не будет будущего.

То, что описано — не догма, а лишь обсуждение наиболее вероятного сценария.

Важно понимать, что ближайший год — определяющий для будущего Украины, Европы и каждого из нас.

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