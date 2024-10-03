Выгодно Украине, а не Путину. Почему остановка войны — политическое поражение России

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Главная цель сегодня — остановить продвижение врага и оккупацию нашей территории. Если мы не можем сделать это военным путем, то нужно решать проблему дипломатически. Нам нужна пауза. Заморозка конфликта лучше, чем поражение в нем.

Прекращение огня сейчас, когда мы контролируем часть Донецкой области и несколько районов Курской, выгодно нам, но не выгодно Путину. Фактически, заморозка конфликта на фоне того, что РФ не смогла захватить весь Донбасс, да еще и потеряла часть Курщины, означает политическое поражение Путина — он не достиг ни одной из целей "СВО".

Совместная мирная инициатива Китая и Бразилии предусматривает начало мирного диалога при условии прекращения огня. Это шанс для Украины выиграть время, чтоб получить технологическое преимущество. По другому — шансов на победу нет, гонку вооружений нам не дает выиграть Запад, а гонку "мяса" мы проигрываем объективно, их просто больше.

Путину невыгодно прекращение огня сейчас, когда он наступает, но отказ следовать плану Китая станет вызовом для Пекина. Это нужно использовать, как минимум, чтоб Китай, от которого зависит сегодня более 60% экономики РФ, столкнулся с непослушанием Путина.

Что будет, когда Китай столкнутся с непослушанием Путина Фото: uatv.ua

Если Запад не дает нам воевать полноценно, перенося войну на территорию РФ, то Украине нужна пауза. И именно сейчас, когда мы контролируем территории, которые записаны в конституции РФ как российские! Тогда у нас есть хотя бы относительный паритет. Если мы потеряем этот контроль, а нас все же вынудят к переговорам, — у нас не будет никаких козырей, пауза станет не заморозкой, а поражением Украины.

И, конечно, никакого признания аннексии наших территорий, никакого снятия санкций. Пауза должна работать на наше усиление, а мы – на ослабление и фрагментацию РФ. Чтоб, когда придет время и мы будем достаточно сильными – Украина вернула все свои территории.

Азербайджан 30 лет готовил окно возможностей в Карабахе, но достиг своей цели. Израиль не является членом НАТО, но живет в окружении врагов уже много десятилетий. Нам есть с кого брать пример, но нужно объективно оценить наши возможности и проанализировать наши ошибки.

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