"Процесс почти завершен": РФ перебрасывает большое количество войск на юг

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, после оперативной паузы противник пытается активизировать фронт от Гуляйполя до Угледара.

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Россия начала перебрасывать колоссальное количество штурмовых подразделений через Бердянское направление ближе к линии фронта. Об этом детальнее рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, новые силы фиксируются ближе к городу Токмак в Запорожской области и противник продолжает перебрасывать новые подразделения, размещая их недалеко от поля боя.

"Также замечаем, как подразделения продвигаются ближе к линии фронта, к Угледару, Волновахскому району и на север Мариупольского района. В мариупольско-бердянской агломерации, где продолжалась подготовка новых контрактников, процесс почти завершен", — заявил Петр Андрющенко.

Отдельно советник мэра Мариуполя добавил, что эти действия противника формируют активность вдоль линии фронта на Запорожском направлении — от Гуляйполя до Угледара. Также активно работает авиация россиян, в частности самолеты, которые запускают по украинским позициям ракеты и управляемые авиабомбы.

"Это свидетельствует об агрессивных действиях в районе Угледара, где противник пытается штурмовать. Подобную активность авиации мы наблюдали во время оккупации Угледара, после чего была определенная оперативная пауза, но сейчас наблюдается снова активизация", — резюмировал Петр Андрющенко.

Напомним, 29 октября сообщалось, что российские военные на Запорожском направлении отказываются идти в наступление, писали в партизанском движении "АТЕШ". Отмечается, что отказников забирает военная полиция, а вместо них на позиции планируют отправить российских срочников.