"Процесс почти завершен": РФ перебрасывает большое количество войск на юг
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, после оперативной паузы противник пытается активизировать фронт от Гуляйполя до Угледара.
Россия начала перебрасывать колоссальное количество штурмовых подразделений через Бердянское направление ближе к линии фронта. Об этом детальнее рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Еспресо.TV".
По его словам, новые силы фиксируются ближе к городу Токмак в Запорожской области и противник продолжает перебрасывать новые подразделения, размещая их недалеко от поля боя.
"Также замечаем, как подразделения продвигаются ближе к линии фронта, к Угледару, Волновахскому району и на север Мариупольского района. В мариупольско-бердянской агломерации, где продолжалась подготовка новых контрактников, процесс почти завершен", — заявил Петр Андрющенко.
Отдельно советник мэра Мариуполя добавил, что эти действия противника формируют активность вдоль линии фронта на Запорожском направлении — от Гуляйполя до Угледара. Также активно работает авиация россиян, в частности самолеты, которые запускают по украинским позициям ракеты и управляемые авиабомбы.
"Это свидетельствует об агрессивных действиях в районе Угледара, где противник пытается штурмовать. Подобную активность авиации мы наблюдали во время оккупации Угледара, после чего была определенная оперативная пауза, но сейчас наблюдается снова активизация", — резюмировал Петр Андрющенко.
Напомним, 29 октября сообщалось, что российские военные на Запорожском направлении отказываются идти в наступление, писали в партизанском движении "АТЕШ". Отмечается, что отказников забирает военная полиция, а вместо них на позиции планируют отправить российских срочников.