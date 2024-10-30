"Процес майже завершено": РФ перекидає велику кількість військ на південь

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, після оперативної паузи противник намагається активізувати фронт від Гуляйполя до Вугледара.

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Росія почала перекидати колосальну кількість штурмових підрозділів через Бердянський напрямок ближче до лінії фронту. Про це детальніше розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, нові сили фіксуються ближче до міста Токмак у Запорізькій області, а противник продовжує перекидати нові підрозділи, розміщуючи їх недалеко від поля бою.

"Також помічаємо, як підрозділи просуваються ближче до лінії фронту, до Вугледара, Волноваського району та на північ Маріупольського району. У маріупольсько-бердянській агломерації, де тривала підготовка нових контрактників, процес майже завершено", — заявив Петро Андрющенко.

Окремо радник мера Маріуполя додав, що ці дії противника формують активність уздовж лінії фронту на Запорізькому напрямку — від Гуляйполя до Вугледара. Також активно працює авіація росіян, зокрема літаки, які запускають по українських позиціях ракети та керовані авіабомби.

"Це свідчить про агресивні дії в районі Вугледара, де противник намагається штурмувати. Таку активність авіації ми спостерігали під час окупації Вугледара, після чого була певна оперативна пауза, але зараз спостерігається знову активізація", — резюмував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що російські військові на Запорізькому напрямку відмовляються йти в наступ, писали в партизанському русі "АТЕШ". Зазначається, що відмовників забирає військова поліція, а замість них на позиції планують відправити російських строковиків.