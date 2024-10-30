"Для американцев это как фильм": военная из США рассказала об опыте службы в ВСУ (видео)

По словам Лонг Ти, ей сложно донести до земляков правду о войне в Украине, потому что в США привыкли видеть жестокость по телевизору и не воспринимают ее как реальность.

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Американский волонтер, военнослужащая 7-й отдельного батальона УДА "Арей" Лонг Ти работает с системами связи для перехвата сигналов оккупантов. Своими впечатлениями и мыслями о российско-украинской войне американка поделилась 30 октября в эфире "КИЕВ24".

На вопрос, не упрекают ли ее украинские военные за недостаточную поддержку оружием от американского правительства, Лонг Ти ответила, что с ней часто говорят о политике, и она соглашается, что Украине необходимо все оружие, которое только можно получить. Однако даже она не в состоянии объяснить согражданам масштаб происходящего.

"В США забыли, что такое мир и война. Я пытаюсь говорить людям в Америке об этой войне, но они слишком заняты другими делами. Я буду очень честной с вами, с украинскими людьми: американцы смотрят много жестоких фильмов по телевидению. Они не понимают, что это может быть реальностью, не понимают, что это касается людей. Это наша беда, а не ваша", — сказала военнослужащая.

Ранее Лонг Ти служила во флоте США и не участвовала в военных миссиях. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину решила прийти на помощь. Полгода она служила возле Киева, а затем ездила в Сумскую и Курскую области, откуда недавно вернулась.

По ее словам, на Курском направлении сложнее воевать, потому что там остается много детей. Также волонтер рассказала, что испытывает отвращение к российским оккупантам и их поведению.

"Я не видела более ужасных военных преступлений, а я изучала их много со времен своей молодости. Так, как они систематически проводят геноцид украинцев — я никогда не имела представлений, что такое может быть, и видеть это собственными глазами ужасно" — поделилась американка.

Лонг Ти считает, что украинцам не стоит слишком надеяться на помощь от западных партнеров, а лучше самим уделять больше усилий разработке новых технологий и оружия.

"Я бы советовала доверять новым технологиям. Чем больше вы создаете новых технологий и добавляете в ваше войско, тем более независимой становится Украина в своей возможности вести войну", — сказала американская военная.

Напомним, 3 октября пропагандисты РФ распространяли по сети видео якобы казни добровольца ВСУ с Балтики. Министерство обороны Украины, Генеральный штаб и омбудсман подлинность видео не подтверждали.

Ранее, 31 августа, СМИ сообщали, что Венесуэла выдала России колумбийцев, которые воевали на стороне Украины.