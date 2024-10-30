"Для американців це як фільм": військова зі США розповіла про досвід служби в ЗСУ (відео)

За словами Лонг Ті, їй складно донести до земляків правду про війну в Україні, бо в США звикли бачити жорстокість по телевізору і не сприймають її як реальність.

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Американська волонтерка, військовослужбовиця 7-го окремого батальйону УДА "Арей" Лонг Ті працює з системами зв'язку для перехоплення сигналів окупантів. Своїми враженнями та думками про російсько-українську війну американка поділилася 30 жовтня в ефірі "КИЇВ24".

На запитання, чи не дорікають їй українські військові через недостатню підтримку зброєю від американського уряду, Лонг Ті відповіла, що з нею часто говорять про політику, і вона погоджується, що Україні необхідна вся зброя, яку тільки можна отримати. Проте навіть вона не в змозі пояснити співгромадянам масштаб того, що відбувається.

"В США забули, що таке мир і війна. Я намагаюся говорити людям в Америці про цю війну, але вони занадто зайняті іншими справами. Я буду дуже чесною з вами, з українськими людьми: американці дивляться багато жорстоких фільмів по телебаченню. Вони не розуміють, що це може бути реальністю, не розуміють, що це стосується людей. Це наша біда, а не ваша", — сказала військовослужбовиця.

Раніше Лонг Ті служила у флоті США та не брала участі у військових місіях. Проте після повномасштабного вторгнення Росії до України вирішила прийти на допомогу. Пів року вона служила біля Києва, а потім їздила до Сумської та Курської області, звідки нещодавно повернулася.

За її словами, на Курському напрямку складніше воювати, бо там лишається багато дітей. Також волонтерка розказала, що відчуває огиду до російських окупантів і їхньої поведінки.

"Я не бачила більш жахливих воєнних злочинів, а я вивчала їх багато з часів своєї молодості. Так, як вони систематично проводять геноцид українців — я ніколи не мала уявлень, що таке може бути, і бачити це на власні очі — жахливо" — поділилася американка.

Лонг Ті вважає, що українцям не варто надто сподіватися на допомогу від західних партнерів, а краще самим приділяти більше зусиль розробці нових технологій і зброї.

"Я б радила довіряти новим технологіям. Що більше ви створюєте нових технологій і додаєте у ваше військо, то більш незалежною стає Україна у своїй можливості вести війну", — сказала американська військова.

Нагадаємо, 3 жовтня пропагандисти РФ поширювали мережею відео нібито страти добровольця ЗСУ з Балтики. Міністерство оборони України, Генеральний штаб та омбудсман справжність відео не підтверджували.

Раніше, 31 серпня, ЗМІ повідомляли, що Венесуела видала Росії колумбійців, які воювали на боці України.