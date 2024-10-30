"Противник продвигается": нардеп объяснил, действительно ли на Донбассе "посыпался фронт" (видео)

Нардеп Роман Костенко убежден, что сейчас следует отметить отсутствие устойчивой обороны для остановки продвижения врага. Также политик указывает на проблему в нарушении управлении войсками.

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Народный депутат Украины и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что сейчас следует говорить не о "посыпании фронта", а о тактическом продвижении противника, которое сейчас украинские военные не могут остановить. Об этом он заявил в интервью для Radio NV.

"Для меня лично, "фронт посыпался" — это когда противник стремительно врезается на десятки километров в нашу оборону. Сейчас можно так назвать то, что мы теряем территорию, противник продвигается, имея тактический успех. Я бы сказал, что сейчас отсутствует устойчивость обороны. Вот у нас неустойчивая оборона, что дает возможность противнику продвигаться. Если это все комплексно собрать, то можно применить этот термин. Но я бы его лично не применял бы сейчас к этой ситуации, которая есть. Но ситуация сложная, противник продвигается", — констатирует Костенко.

Костенко рассказывает о ситуации на Донбассе и проблемах в управлении войсками (смотреть с 01:40)

Нардеп добавляет, что сейчас также есть ряд вопросов с нарушением управления войсками, и указывает, что об этом говорят эксперты и генералы, но "боятся озвучивать это высшему военному и политическому руководству".

"Я считаю, что у нас не столько [ошибки в] управлении из-за перегрузки наших руководящих звеньев, сколько они сформированы часто из людей, которые не имеют достаточно опыта. Что я имею в виду? Это временные объединения, которые формируются на момент выполнения какой-то конкретной задачи. Например, берем какое-то оперативно-тактическое управление. Чтобы его сформировать, берут где-то генерала, назначают туда, и формируют ему штаб. Он начинает работать. К этой группировке начинают прибывать бригады. Бригады, которые никто никогда вместе с этим руководителем не работали. Они приезжают, знакомятся. Дают им участок местности и они начинают работать", — говорит Костенко.

По его словам, эти люди "ротируются через два-три месяца". Далее они немного поработали, привыкли, а потом их заменили новые люди, и таким образом "нет устойчивости управления", и так часто бывает, указывает нардеп.

"Бывает, что туда подбросят 10 бригад, иногда — 15. Они просто не в состоянии иногда управлять таким количеством подразделений. Иногда командиры отвечают на вопрос: а почему та или иная бригада не выполнила то, или иное задание? Я знаю, что могут быть ответы, что "я даже не успеваю изучить фамилии командиров этих бригад, которые находятся на этом направлении". И это проблема", — констатирует Роман Костенко.

Напомним, Фокус сообщал о том, как военный объяснил, есть ли обвал фронта в Донецкой области. По словам Ивана Тимочко, решение об отступлении ВСУ с какого-то участка фронта принимает военное командование в соответствии с ситуацией.

Также мы писали о том, что изменение структуры управления в ВСУ улучшит ситуацию на поле боя. По словам Сергея Братчука, командование ВСУ готовит такие изменения, но об этом врагу лучше не знать.