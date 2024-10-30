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"Противник просувається": нардеп пояснив, чи дійсно на Донбасі "посипався фронт" (відео)

нардеп Роман Костенко
Фото: З відкритих джерел | Нардеп Костенко каже, що наразі мова йде про тактичне просування ворога

Нардеп Роман Костенко переконаний, що наразі слід відзначити відсутність стійкої оборони для зупинки просування ворога. Також політик вказує на проблему в порушенні управлінні військами.

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Народний депутат України та секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що наразі слід говорити не про "посипання фронту", а тактичне просування противника, яке наразі українські військові не можуть зупинити. Про це він заявив у інтерв'ю для Radio NV.

"Для мене особисто, "фронт посипався" — це коли противник стрімко врізається на десятки кілометрів в нашу оборону. Зараз можна так назвати те, що ми втрачаємо територію, противник просувається, маючи тактичний успіх. Я б сказав, що наразі відсутня стійкість оборони. От у нас нестійка оборона, що дає можливість противнику просуватися. Якщо це все комплексно зібрати, то можна застосувати цей термін. Але я б його особисто не застосовував би зараз до цієї ситуації, яка є. Але ситуація складна, противник просувається", — констатує Костенко.

Костенко розповідає про ситуацію на Донбасі та проблеми в управлінні військами (дивитися з 01:40)

Нардеп додає, що наразі також є низка питань з порушенням управління військами, і вказує, що про це кажуть експерти та генерали, але "бояться озвучувати це вищому військовому та політичному керівництву".

"Я вважаю, що в нас не стільки [помилки в] управлінні через перенавантаження наших керівних ланок, як вони сформовані часто з людей, які не мають достатньо досвіду. Що я маю на увазі? Це тимчасові об'єднання, які формують на момент виконання якогось конкретного завдання. Наприклад, беремо якесь оперативно-тактичне управління. Щоб його сформувати, беруть десь генерала, призначають туди, і формують йому штаб. Він починає працювати. До цього угруповання починають прибувати бригади. Бригади, які ніхто ніколи разом з цим керівником не працювали. Вони приїжджають, знайомляться. Дають їм ділянку місцевості й вони починають працювати", — каже Костенко.

За його словами, ці люди "ротуються через два-три місяці". Далі вони трохи попрацювали, звикли, а потім їх замінили нові люди, і таким чином "немає стійкості управління", і так часто буває, вказує нардеп.

"Буває, що туди підкинуть 10 бригад, іноді — 15. Вони просто не в змозі іноді керувати такою кількістю підрозділів. Іноді командири відповідають на питання: а чому та чи інша бригада не виконала те, чи інше завдання? Я знаю, що можуть бути відповіді, що "я навіть не встигаю вивчити прізвища командирів цих бригад, які знаходяться на цьому напрямку". І це проблема", — констатує Роман Костенко.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, як військовий пояснив, чи є обвал фронту на Донеччині. За словами Івана Тимочка, рішення про відступ ЗСУ з якоїсь ділянки фронту ухвалює військове командування відповідно до ситуації.

Також ми писали про те, що зміна структури управління в ЗСУ покращить ситуацію на полі бою. За словами Сергія Братчука, командування ЗСУ готує такі зміни, але про це ворогу краще не знати.