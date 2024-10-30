"Противник просувається": нардеп пояснив, чи дійсно на Донбасі "посипався фронт" (відео)

Нардеп Роман Костенко переконаний, що наразі слід відзначити відсутність стійкої оборони для зупинки просування ворога. Також політик вказує на проблему в порушенні управлінні військами.

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Народний депутат України та секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що наразі слід говорити не про "посипання фронту", а тактичне просування противника, яке наразі українські військові не можуть зупинити. Про це він заявив у інтерв'ю для Radio NV.

"Для мене особисто, "фронт посипався" — це коли противник стрімко врізається на десятки кілометрів в нашу оборону. Зараз можна так назвати те, що ми втрачаємо територію, противник просувається, маючи тактичний успіх. Я б сказав, що наразі відсутня стійкість оборони. От у нас нестійка оборона, що дає можливість противнику просуватися. Якщо це все комплексно зібрати, то можна застосувати цей термін. Але я б його особисто не застосовував би зараз до цієї ситуації, яка є. Але ситуація складна, противник просувається", — констатує Костенко.

Костенко розповідає про ситуацію на Донбасі та проблеми в управлінні військами (дивитися з 01:40)

Нардеп додає, що наразі також є низка питань з порушенням управління військами, і вказує, що про це кажуть експерти та генерали, але "бояться озвучувати це вищому військовому та політичному керівництву".

"Я вважаю, що в нас не стільки [помилки в] управлінні через перенавантаження наших керівних ланок, як вони сформовані часто з людей, які не мають достатньо досвіду. Що я маю на увазі? Це тимчасові об'єднання, які формують на момент виконання якогось конкретного завдання. Наприклад, беремо якесь оперативно-тактичне управління. Щоб його сформувати, беруть десь генерала, призначають туди, і формують йому штаб. Він починає працювати. До цього угруповання починають прибувати бригади. Бригади, які ніхто ніколи разом з цим керівником не працювали. Вони приїжджають, знайомляться. Дають їм ділянку місцевості й вони починають працювати", — каже Костенко.

За його словами, ці люди "ротуються через два-три місяці". Далі вони трохи попрацювали, звикли, а потім їх замінили нові люди, і таким чином "немає стійкості управління", і так часто буває, вказує нардеп.

"Буває, що туди підкинуть 10 бригад, іноді — 15. Вони просто не в змозі іноді керувати такою кількістю підрозділів. Іноді командири відповідають на питання: а чому та чи інша бригада не виконала те, чи інше завдання? Я знаю, що можуть бути відповіді, що "я навіть не встигаю вивчити прізвища командирів цих бригад, які знаходяться на цьому напрямку". І це проблема", — констатує Роман Костенко.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, як військовий пояснив, чи є обвал фронту на Донеччині. За словами Івана Тимочка, рішення про відступ ЗСУ з якоїсь ділянки фронту ухвалює військове командування відповідно до ситуації.

Також ми писали про те, що зміна структури управління в ЗСУ покращить ситуацію на полі бою. За словами Сергія Братчука, командування ЗСУ готує такі зміни, але про це ворогу краще не знати.