Россияне охотятся на проукраинских людей в оккупации: в ГУР рассказали, как уберечься

Оккупанты подслушивают телефонные разговоры, фиксируют посещение заблокированных сайтов и создают фейковые страницы украинских государственных структур для приманки, говорит представитель ГУР Андрей Черняк.

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Разведка россиян использует контроль связи и фейковые страницы в интернете, чтобы выявить среди местного населения и посадить украинских патриотов на временно оккупированных территориях, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Предупреждение для проукраинских граждан в оккупации пресс-служба ГУР опубликовала 31 октября.

Россияне перепрограммируют "под себя" украденное украинское оборудование для мобильной связи и интернета, чтобы находить проукраинских жителей на оккупированных территориях, рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Черняк.

"Когда оккупанты захватили эти территории, они просто украли эту всю технику и средства, перепрограммировали их и сейчас используют как свои. Все это происходит для тотального контроля и прослушивания жителей оккупированных территорий", — пояснил разведчик.

Кроме того, оккупационные власти блокируют на захваченных территориях запрещенные в РФ сайты и мессенджеры. Когда украинцы пользуются ими в обход запрета, вражеские службы безопасности фиксируют каждый такой случай и блокируют целые кварталы, чтобы идентифицировать пользователя, отметил Андрей Черняк.

"Есть такие случаи, что после блокировки целых районов, где кто-то зашел в какую-то социальную сеть, они просто арестовывают всех людей, сажают в тюрьму. И среди них пытаются выяснить, кто заходил в интернет, куда и какую информацию передавали или какую получали", — сказал представитель разведки.

Также оккупанты создают в интернете фейковые страницы украинских государственных служб, чтобы использовать их как приманку, поэтому Андрей Черняк призвал украинцев быть бдительными и пользоваться только официальными источниками.

"Оккупанты пытаются создавать фейковые информационные ресурсы, фейковые аккаунты, которые максимально похожи на ресурсы ГУР, чтобы люди туда заходили, и оккупационная власть могла их находить и арестовывать", — предупредил представитель ГУР.

Напомним, Центр национального сопротивления 31 октября сообщил, что россияне отбирают телевизионное оборудование у жителей оккупированных территорий. Вместо этого требуют, чтобы люди устанавливали оборудование "русский мир".

Также 3 сентября в ГУР рассказывали, как украинцы в оккупации сотрудничают с разведкой. Офицер украинской разведки "Ольстер" рассказал, что сотни жителей временно захваченных территорий проводят диверсии против захватчиков и ждут освобождения.