Росіяни полюють на проукраїнських людей в окупації: в ГУР розповіли, як уберегтися

Окупанти підслуховують телефонні розмови, фіксують відвідування заблокованих сайтів і створюють фейкові сторінки українських державних структур для приманки, говорить представник ГУР Андрій Черняк.

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Розвідка росіян використовує контроль зв'язку та фейкові сторінки в інтернеті, щоб виявити серед місцевого населення та ув'язнити українських патріотів на тимчасово окупованих територіях, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Попередження для проукраїнських громадян в окупації пресслужба ГУР опублікувала 31 жовтня.

Росіяни перепрограмовують "під себе" вкрадене українське обладнання для мобільного зв'язку та інтернету, щоб знаходити проукраїнських мешканців на окупованих територіях, розповів представник ГУР МОУ Андрій Черняк.

"Коли окупанти захопили ці території, вони просто вкрали цю всю техніку й засоби, перепрограмували їх і зараз використовують як свої. Усе це відбувається для тотального контролю та прослуховування мешканців окупованих територій", ― пояснив розвідник.

Крім того, окупаційна влада блокує на захоплених територіях заборонені в РФ сайти та месенджери. Коли українці користуються ними в обхід заборони, ворожі служби безпеки фіксують кожен такий випадок і блокують цілі квартали, щоб ідентифікувати користувача, зазначив Андрій Черняк.

"Є такі випадки, що після блокування цілих районів, де хтось зайшов у якусь соціальну мережу, вони просто арештовують всіх людей, садять до в’язниці. І серед них намагаються з’ясувати, хто заходив в інтернет, куди і яку інформацію передавали чи яку отримували", ― сказав представник розвідки.

Також окупанти створюють в інтернеті фейкові сторінки українських державних служб, щоб використати їх як приманку, тому Андрій Черняк закликав українців бути пильними та користуватися лише офіційними джерелами.

"Окупанти намагаються створювати фейкові інформаційні ресурси, фейкові акаунти, які максимально схожі на ресурси ГУР, щоб люди туди заходили, і окупаційна влада могла їх знаходити та заарештовувати", ― попередив представник ГУР.

Нагадаємо, Центр національного спротиву 31 жовтня повідомив, що росіяни відбирають телевізійне обладнання в мешканців окупованих територій. Натомість вимагають, щоб люди встановлювали обладнання "русскій мір".

Також 3 вересня в ГУР розповідали, як українці в окупації співпрацюють із розвідкою. Офіцер української розвідки "Ольстер" розповів, що сотні мешканців тимчасово захоплених територій проводять диверсії проти загарбників і чекають на звільнення.